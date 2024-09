Congreso de Querétaro rechaza la reforma judicial

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro rechazó la minuta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) aprobada aprobada en el Congreso de la Unión.

En sesión exprés de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ana Paola López Birlain, diputada del PAN, y Manuel Pozo Cabrera, diputado de Querétaro Independiente, votaron en contra de la reforma judicial, mientras que el diputado Christian Orihuela Gómez, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), votó a favor del proyecto.

Durante la sesión, López Birlain calificó como lamentable para la democracia y la República el dictamen aprobado por la mayoría en el Senado de la República, en el que no se escuchó a la ciudadanía, pues destacó que el diálogo es el puente para construir y avanzar hacia una sólida democracia. Agregó que, por el contrario, la reforma judicial aprobada representa un retroceso para México.

“El no tener la posibilidad de compartir estos sentires, estos puntos de vista, pero sobre todo este profesionalismo técnico y esta visión que proteja y defiendan los derechos y la oportunidad de las y los mexicanos a la división de Poderes y a generar equilibrios, y a generar estos contrapesos que limitan a la autoridad, pues va a ser sin duda un retroceso importantísimo para nuestro país. En ese sentido, el voto de mi parte será en contra, porque rechazo por completo el que no se permita generar contrapesos y no se permita que haya una institución o un Poder Judicial, sólido, transparente, perfectible y con la oportunidad de defender la pluralidad de las voces”, subrayó.

Orihuela Gómez, diputado de Morena, que votó a favor de la reforma, externó que se trata de una reforma positiva para el país, pues cuestionó el hecho de que ministros y jueces ganen más que el presidente, además de los excesos de los que gozan en el Poder Judicial de la Federación.

“Hay muchísimos excesos en el Poder Judicial, sabemos que hay jardineros, hay chóferes, hay Suburban, hay todo tipo de excesos y que están lamentando todos los días a cada uno de los ciudadanos, empezando con los queretanos. Creo que debemos de escuchar un poco más a los ciudadanos, ver qué es lo que nos reclaman. Aquí ya nos dieron una muestra el 2 de junio”, puntualizó.

El Congreso de Querétaro es el primero que no aprueba la reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya tuvo respaldo de las Legistaruas de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo hasta el corte de las 15:00 horas.

Al tratarse de una reforma a la Constitución, la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser ratificada por al menos 17 estados.

Publicado originalmente en Diario de Querétaro