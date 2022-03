Ejecución de nueve personas en Atlixco fue entre bandas de narcomenudeo: Barbosa

Las nueve personas que fueron ejecutadas en Atlixco estaban en una zona de venta de drogas, hasta el momento, no se sabe su identidad, pero al parecer no son poblanos, informó el gobernador Miguel Barbosa, quien dijo que su gobierno no será rebasado por las bandas delictivas e hizo una solicitud a la Comisión Nacional de Secuestros para que aporte elementos a la FGE.

El Sol de Puebla informó que estas personas fueron asesinadas a balazos al interior de un domicilio particular y la décima persona fue trasladada a un hospital con signos vitales. Sin embargo, el mandatario confirmó que recibió un balazo en la cabeza y en la pierna, su estado es grave.

Política Vinculan a proceso al auditor de Puebla

Miguel Barbosa aceptó que este caso es preocupante, ya que hace unos días también se registró otro multi homicidio en Ciudad Serdán (cinco muertos). Puntualmente en Atlixco dijo que el lugar de los hechos era una zona de clase media, un lugar de distribución, así como venta de droga y que la ejecución obedeció a un conflicto entre bandas.

“La información con la que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados, no voy a dar opiniones que le toca a la autoridad correspondiente decir, pero al parecer no son poblanos, todo puede llevar a una definición. Fue una ejecución entre bandas, de personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas otras cosas”, comentó.

El caso fue reportado a la mesa de seguridad que se sostiene a nivel nacional y la Secretaría de Seguridad Pública federal enviará a un directivo de la Comisión Nacional de Secuestros para investigar y aportar elementos a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). No habrá dos carpetas de investigación, sino que trabajarán en conjunto.

Ejecutan a nueve personas en un domicilio de Atlixco. Foto: Erik Guzmán | El Sol de Puebla

“Hay una coordinación entre Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, FGE y vamos a dar una respuesta fuerte a esto, yo lo he dicho, 2022 va a tener complicaciones muy importantes en materia de seguridad y la lucha entre grupos delincuenciales va a ser la característica”, agregó.

Dijo que su obligación como gobernante es proteger a la sociedad y atacar la delincuencia, por tanto, se comprometió a garantizar la seguridad de los ciudadanos de Atlixco y de cualquier otro municipio. En este punto dijo que pronto tendrán a los responsables de la ejecución en Ciudad Serdán.

“Sí, nos preocupa, pero no nos vamos a dejar rebasar. Estamos solidos y con convicciones muy bien definidas sobre el papel que debe de jugar la autoridad en estos hechos”, concluyó.

Publicado originalmente en El Sol de Pueblo