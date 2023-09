Anunciará Marcelo Ebrard este lunes si se va de Morena

El ex aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, reveló que será el día de mañana en una conferencia de prensa que de a conocer si permanece o se va del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Entrevistado al reaparecer en público al segundo informe de gobierno de la presidenta Abelina López Rodríguez, fue cuestionado si se iba o se quedaba en Morena.

“Mañana en la asamblea, ahorita vamos a presenciar el informe, mañana, mañana, mañana" reiteró y se limitó a hablar con los medios de comunicación”.

Tras los resultados que dieron el triunfo a través de encuestas a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el ex canciller aseguró que no tenía cabida en el partido Morena.

Cabe mencionar que luego de los resultados emitidos el pasado miércoles, Marcelo Ebrard desapareció de la escena pública y es hasta este domingo 10 de septiembre que volvió a la escena en el segundo informe de gobierno de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

Tras el discurso de la alcaldesa, el ex canciller se retiró del recuento sin que diera mayores declaraciones.