Alcaldesa de Chihuahua niega haber aceptado colaborar en caso de César N

CHIHUAHUA. “Voy a ser candidata y gobernadora por Chihuahua, voy a luchar como a mi madre le tocó defender a sus tres hijos y sacarlos adelante, sé lo que es defenderse y sobrevivir, mi infancia no fue fácil y logramos salir adelante. Hay de por medio muchas injusticias que me están desprestigiando no sólo en lo político”, dijo la presidenta municipal de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, acusada por el gobierno de Javier Corral de recibir dinero del exgobernador César D..

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, Maru Campos afirma que su imagen personal se está desprestigiando a raíz de una ruptura política con el gobernador Javier Corral, con quien desde hace más de un año no ha tenido contacto y en cambio sólo la ha señalado públicamente sin que a la fecha logre presentar algún documento que acredite sus dichos.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La alcaldesa de Chihuahua también argumenta que el caso en su contra no ha contado con un sólo elemento desde hace cinco años y en cambio, la ha perjudicado, pero asegura que no se rendirá por nada.

Maru Campos cuestionó la forma en que el Gobierno del estado ha utilizado a diversos actores públicos para fincar responsabilidades en su contra y aseguró que nunca recibió alguna solicitud formal u oficial de la Fiscalía General del Estado para adherirse al criterio de oportunidad, sino que fueron invitaciones de gente cercana al gobernador que le dijeron que tomara ese criterio y aceptara haber recibido dinero de forma indebida durante la pasada administración.

Entre las personas que le hicieron la invitación están el senador con licencia y candidato a la gubernatura, Gustavo Madero, así como la dirigente estatal del PAN, Rocío Reza, y otras personalidades afines al mandatario, pero nunca a través de un canal oficial, como lo ha señalado Javier Corral en sus declaraciones públicas.

A pesar de esto, que considera una persecución política, sus diferencias en el partido y otra serie de obstáculos, la alcaldesa no descarta abandonar su carrera por la gubernatura y, en cambio, ha analizado la posibilidad de una “alianza ciudadana” en la que se integren personas de todas las ideologías y partidos para armar un proyecto único que pueda definir el rumbo del estado.

La alcaldesa dijo que cuando llegue a la gubernatura le gustaría continuar con la Operación Justicia para Chihuahua. “No lo voy a perseguir. Cuando llegue a la gubernatura vamos a actuar si encontramos irregularidades contra Javier Corral, aunque sea él o contra el que fuera, tenemos que actuar. Me encantaría seguir con la Operación Justicia para Chihuahua”.

Maru Campos añadió que entre las prioridades con los chihuahuenses también se deben tomar algunos temas como la salud, la reactivación económica, seguridad pública y, principalmente, la unidad de todos para mejorar las condiciones del estado para un beneficio común.

La presidenta municipal de Chihuahua recordó que antes de que se “destapara” la confrontación entre ella y el gobernador debía “aguantar” las ofensas en corto, humillaciones, los gritos, falta de coordinación y la indiferencia tan marcada que mantenía sobre la ciudad de Chihuahua, pero que lograron enfrentar gracias al apoyo de la ciudadanía.

Política Gobernadores Alfaro y Corral reprochan trato de la Federación

Añadió que el estado la abandonó en materia finaciera, pues por cada peso presupuestado por el municipio, sólo recibió 11 centavos del gobierno estatal. “Pudimos salir adelante sin el gobierno del estado y sin la federación, pero ya no podíamos tolerar que se metieran en la integridad de una servidora. De cada peso que tuvimos en obra pública, 89 centavos fueron de ingreso propio del municipio y el resto fue del gobierno federal o el gobierno estatal”.

Comparó que ni en los peores momentos como el del exgobernador José Reyes Baeza y Juan Blanco se había “castigado” tanto al municipio de Chihuahua, pues consideró que quizás ha sido el más bajo en la historia, al recibir sólo 11 centavos de cada peso invertido en obra pública. Con información de Karina Rodríguez y Saúl García | El Heraldo de Chihuahua