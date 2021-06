Asesinan al periodista Gustavo Sánchez en Tehuantepec, Oaxaca

Este jueves, el periodista Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado por un grupo de sujetos armados en la comunidad de El Morro Mazatán, en Tehuantepec, Oaxaca, informó la organización de Periodistas Desplazados y Agredidos.

De acuerdo con los primeros informes, el periodista fue atropellado y después atacado a balazos por hombres que iban a bordo de un vehículo color verde. Una bala en la cabeza sería la causa de su muerte.

#México Hace unos minutos en la comunidad de Morro de Mazatán #Oaxaca asesinan a tiros al periodista Gustavo Sánchez Cabrera editor de la Policiaca del ITSMO, ya había sobrevivido a un atentado en julio de 2020. Hoy lo silenciaron. @FGR_Oax @AEI_Oaxaca No han atendido el crimen. pic.twitter.com/1IHgRtiqsU — Periodistas Desplazados y Agredidos A.C. (@AlertaAMPDA) June 17, 2021

Al momento del asesinato, la víctima iba acompañado de su hijo de apenas 15 años, quien resultó ileso; se presume que iban al panteón local.

Una ambulancia llegó al lugar; sin embargo, el periodista ya se encontraba sin signos vitales.

Gustavo se desempeñaba como reportero de nota roja en la región del Istmo de Tehuantepec. Su actual trabajo era editor de la Policiaca del ISTMO. También estuvo en el Imparcial, de Tiempo, Enfoque, entre otros medios.

Esta no fue la primera vez que intentaron silenciarlo, ya que en julio de 2020, Gustavo Sánchez fue víctima de un atentado al que logró sobrevivir, además de recibir varias amenazas de muerte.

En aquella ocasión, hombres con armas de fuego llegaron a su casa disparando, con lo que consiguieron herir al comunicador, quien dio a conocer el hecho a través de audios de WhatsApp.

“Compañeros me acaban de balear aquí en mi casa en el barrio Cantarranas. Me acaban de balear manden una ambulancia me estoy desangrando”.

Foto: Especial

La organización Artículo 19 alertó sobre las amenazas que recibía el comunicador desde 2014: “En pleno noticiero recibí la amenaza de muerte de una persona, del sexo masculino, quien habló del número telefónico (775) 7849735, cuya lada es de Pachuca, Hidalgo”, declaró Gustavo.

En el tiempo que duró la llamada, el agresor le dijo al periodista que “lo tenía ubicado para asesinarlo” y después colgó.

No era la primera ocasión que Gustavo Sánchez recibía una amenaza de este tipo. En 2013, relató, fue amenazado por un expolicía de tránsito destituido por presuntos actos de corrupción, denunciados por el periodista.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), peritos y elementos de seguridad del estado, se trasladaron a la zona para comenzar con las indagaciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En 2020, México fue el país con el mayor número de periodistas asesinados, seguido de Afganistán y Filipinas.

“Desde hace tiempo México ha sido el país más peligroso del Hemisferio Occidental para la prensa, que opera en medio de una compleja red de grupos delictivos y del narcotráfico y de una arraigada corrupción gubernamental”, detalla un reporte publicado por la Comisión para la Protección de Periodistas.

|| Con información de Víctor Castillo | Corresponsal ||