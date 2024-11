Vinculan a proceso a ex policía de Taxco

La ex policía municipal de Taxco de Alarcón Marisol “N, fue vinculada a proceso por el delito de secuestro agravado en agravio de una víctima de identidad reservada. Con ella, suman 11 los ex elementos de la citada corporación que han sido vinculados a proceso de la pasada administración municipal que encabezo el ex alcalde Mario Figueroa Mundo. Dos de sus hijos también están presos por delitos de

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que obtuvo la vinculación a proceso de Marisol al término de la audiencia inicial, realizada el pasado miércoles 13 de noviembre.

La ex policía fue detenida en Querétaro luego de Trabajos coordinados de investigación e inteligencia implementados entre la Fiscalía Especializada contra el Secuestro de esta Fiscalía y la URCS de aquella entidad.

Se informó mediante un comunicado que la FGE Guerrero “presentó datos de prueba fehacientes, que tras ser valorados por el Juez de Control permitieron la vinculación a proceso de Marisol “N”.

Las indagatorias tras “un operativo implementado el 28 de agosto de 2024 en las instalaciones de seguridad pública, tránsito y protección civil del municipio de Taxco de Alarcón, y en continuidad a la carpeta de investigación previamente iniciada” dieron píe a la captura de la mujer.

Tras ser apresada la ex policía fue puesta a disposición del Juez de Control que la requería y al ser vinculada a proceso “la imputada cumplirá la medida de prisión preventiva justificada dictada por el Juez, en el Centro de Reinserción (Cereso) de Iguala, en tanto continúan las investigaciones complementarias”.

La Fiscalía del Estado ha vinculado a proceso a otros diez ex policías del gobierno anterior del pueblo mágico taxqueño, seis por el delito de desaparición forzada y 4 por secuestro.

En el marco de las acciones de seguridad realizadas por las autoridades y que tienen relación con el gobierno que encabezó Mario Figueroa Mundo, dos de los hijos del ex edil, Mario “N” y Marco “N” se encuentran presos por delitos de desaparición y narcomenudeo.