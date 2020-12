Víctima de accidente culpa al MP de manipular expediente

Una mujer que hace más de un año fue víctima en un percance automovilístico en el que una góndola cargada de arena arrolló su camioneta en la Autopista del Sol, denunció que el ministerio público regional Rubén Jacobo, se niega a ejercitar acción penal contra el responsable y pretende deslindarlo de la culpa.

Alejandra Torres Ramos relató que en el mes de septiembre del año pasado viajaba con rumbo al puerto de Acapulco y debido a obras de reparación de la carretera tuvieron que detener su vehículo, se formó una fila de 10 autos y todos fueron arrollados por la góndola que al parecer viajaba sin frenos. Policiaca Asesinan a campesino en la localidad de Barandillas

La quejosa indicó que de todos los vehículos que fueron arrollados el único que no contaba con seguro fue su camioneta, por ello hasta el momento no ha podido hacer valer su derecho de que le reparen los daños.

"Mi camioneta se encuentra en el corralón, completamente dañada y el ministerio público pretende que le firme unos documentos en los que se deslinda de responsabilidad al conductor de la góndola y que la responsabilidad se le atribuya a Caminos y Puentes Federales".

Indicó que esa acción se trata de una evidente artimaña para beneficiar al conductor que además luego del accidente huyó hacia el cerro, dejando a los lesionados sin prestarles ayuda.

Mencionó que además del daño a su camioneta ella tuvo lesiones que fueron atendidas en un hospital y tuvo que tomar terapias psicológicas por los daños emocionales que le causó la colisión, en las que pensó que iba a morir.

"La carpeta judicial no se ha movido supuestamente pro el covid, pero ahora que me llaman es sólo para pedirnos que firme un documento para deslindar de responsabilidad al vehículo que nos chocó y que se culpe de todo a Capufe y efectivamente a Capufe le pagué mi peaje pero quien me chocó fue la góndola".