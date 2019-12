Unidad Acabús se incendió en bulevar Vicente Guerrero

Un camión del Sistema Integral de Transportes Acabús se incendió la noche de este sábado en el bulevar Vicente Guerrero en la zona conurbada de Acapulco.

En un comunicado de SIT, se indicó, que el autobús tipo padrón se incendió por un corto circuito y "no fue provocado"; asimismo se precisó, que no viajaban usuarios, por lo que no se registró ninguna persona lesionada. Policiaca Asesinan a balazos a dos hombres en el barrio de las Crucitas

En la misiva, se informó que el operador al observar el humo en la zona del motor, detuvo el autobús, e intentó sofocar el incendio con el extintor, pero incrementó.

El hecho se reportó a la siete de la noche de este sábado, a la altura de la colonia La Postal en el transitado bulevar, sobre uno de los carriles que van hacia Las Cruces.

Bomberos sofocaron el fuego, que dejó sólo daños materiales; al lugar acudieron policías municipales y estatales.

En la misiva del SIT, se indicó que los autobuses Acabús cuentan con un seguro que se hará cargo de los daños provocados en la unidad.