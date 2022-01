Se ahorca hombre en un parque infantil

TELOLOAPAN, Gro.- Pendiendo macabramente de un poste metálico fue hallado un hombre sin vida, en el parque infantil de Teloloapan. Se encontró en el lugar un recado póstumo.

El hallazgo fue hecho durante la noche por vecinos de la Unidad Deportiva, quienes reportaron los hechos a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la policía del estado y confirmaron que en el área de juegos de este espacio recreativo de Teloloapan, yacía ahorcado un hombre de aproximadamente 65 años de edad.

Lee también: Con huellas de tortura encuentran cuerpo de campesino

La víctima vestía playera roja y pantalón de mezclilla con botas, quien tenía ya una hora aproximadamente de haber dejado de existir.

En el lugar se encontró una hoja de papel y al revisarla se constató que era una carta póstuma, en donde explica los motivos que lo orillaron a escapar por la puerta falsa.

Policiaca Vuelca camioneta de carga en el Maxitúnel

El occiso con su puño y letra, escribió que su falta decisión la tomó por problemas familiares, pues se leía textualmente "pido perdón a Dios por lo que voy hacer encontrado en esta situación (sic) estoy enfermo de diabetes y casi no veo tampoco puedo trabajar viéndome en esta situación mi mujer me dejó por otro y mi hija me despoja de mi casa pido a todos los que fueron mis amigos que me entierren que son todos los albañiles y chalanes", al final pone su nombre: Genaro Ramírez Ocampo.

Al lugar acudió el personal del Ministerio Público para levantar las actuaciones de rigor y ahí por un documento que se le encontró al occiso, se supo que tenía su domicilio en calle Soto la Marina esquina con callejón del Pípila, en vida fue de ocupación albañil.

Posteriormente, se ordenó que el cadáver fuera trasladado a instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en espera de que sea reclamado por sus familiares.