Instalan cerco de seguridad en instalaciones de la FGR en Acapulco

Un fuerte operativo de seguridad se mantiene en las instalaciones de la delegación de la FGR con sede en Acapulco, luego de la captura del ex gobernador de Puebla Mario Marín, quien fue detenido la tarde de este miércoles en la colonia Cumbres de Figueroa.

Pese a que no se ha dado a conocer un informe oficial del caso, decenas de elementos de esta representación social, mantienen un dispositivo de seguridad y no permiten acceso a personas ajenas a la FGR e incluso, solo dan acceso a los habitantes del lugar. Policiaca Detienen en Acapulco a Mario Marín, ex gobernador de Puebla

En la zona, ubicada en la calle Mar Mediterráneo del fraccionamiento Hornos Insurgentes, los elementos de la corporación armados y cubiertos del rostro, se mantienen en el área y se espera que en las próximas horas, una vez que declare el ex gobernador, será trasladado a las instalaciones del aeropuerto internacional Juan Álvarez de Acapulco para ser llevado a Cancún, Quintana Roo.

Mario Marín, se encuentra desde casi las cuatro de la tarde en estas instalaciones y trascendió que su caso tiene relación con la tortura a la periodista Lydia Cacho y su caso es considerado como “de alto impacto”.