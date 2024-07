Incendio consumió tres negocios; propietaria descarta extorsión

Tres negocios localizados en un restaurante de la playa Papagayo en Acapulco fueron consumidos por un incendio que, para las autoridades y la propietaria del inmueble se debió a “un desperfecto” en uno de los tanques de gas del establecimiento. Los dueños de los negocios se resistieron a presentar denuncia ante el Ministerio Público que siguió de oficio el siniestro.

El puerto se ha visto sumergido en una ola criminal que en los últimos tres meses ha provocado el aumento la extorsión entre el sector empresarial y los homicidios dolosos a pesar de la presencia de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en coordinación con autoridades locales.

La propietaria del local “Mi Verada Tropical”, construida de madera y una enramada de palapa, Guadalupe Zamora Bahena informó la mañana de este miércoles que la noche del martes fue alertada pasadas las 11:30 de la noche del siniestro que calcinó a su restaurante donde también se encontraban los negocios “Crepas Dubai” y “Marea Salada”.

Personal de bomberos acudió a realizar maniobras para sofocar las llamas y casi 3 horas después apagaron el fuego que redujo a cenizas gran parte de los enseres que ahí se localizaban y que daban empleo a unas 20 familias, reportó Zamora Bahena.

El establecimiento fue declarado pérdida total. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

La mujer solicitó la ayuda de las autoridades para levantar sus negocios debido a que con mucho sacrificio lograron volver a vender sus productos tras el paso devastador del huracán Otis de hace casi 9 meses.

Informó que tras llegar a su negocio personal de bomberos le informó que “fue un corto circuito” lo que generó el siniestro, pero “lamentablemente no nos dieron bien el hecho y estamos en espera de la Fiscalía y vamos a tener que ir a bomberos para que nos den la constancia y agilizar los permisos”.

La empresaria restaurantera, dijo que la perdida fue total de los tres negocios y mencionó que todos los días “a la hora de retirarnos cerramos todo, válvulas, desconectamos todo, lo único que queda conectado son los congeladores de los mariscos, helados, es lo que queda conectado, pero se desconecta todo, se cierran las llaves de los tanques y no sé la verdad qué fue lo que pasó”.

¿Alguna amenaza que hayas tenido?

-No, no, en es si no, gracias a Dios no, no paso nada de eso.

El gobierno de Guerrero, informó mediante un comunicado que el incendio donde se encontraban los tres negocios en el restaurante “Mi Vereda Tropical" se debió a “un desperfecto que presentaba uno de los tanques de gas del establecimiento”.

Resaltó que en el establecimiento “construido a base de material de mampostería, madera y palma” no se tuvieron reportes de personas lesionadas o pérdidas humanas, únicamente daños materiales.

“El personal logró controlar y sofocar el incendio que afectó de manera parcial dicho establecimiento, sin reporte de personas lesionadas o pérdidas humanas, únicamente daños materiales”, señala.

El negocio quedó totalmente calcinado y solo se observan en el lugar diversos enseres quemados que se tenían en este comercio en plena zona turística de Acapulco.

Los empleados de los tres negocios, llegaron la mañana de este miércoles al sitio, localizado junto al Asta bandera del parque Papagayo, donde estuvieron reunidos acordando las acciones que realizaran para poder levantarse de nuevo y retomar sus empleos.

Guadalupe Zamora dijo que esperan la ayuda de las autoridades gubernamentales para poder emprender de nuevo sus negocios que le dan empleo a 20 familias donde tienen hijos que mantener y sacar adelante.

¿El llamado es que vengan las autoridades?

-Esperamos que las autoridades nos brinden apoyos porque la verdad tenemos poco tiempo de habernos levantado por lo que pasó de Otis y lamentablemente como volvimos a empezar pues estamos, habíamos empezado a trabajar y nos agarró en ceros, no sé qué posibilidades se tenga del gobierno de que nos puedan apoyar, porque no solamente dependo yo, dependemos muchas familias.

Información extraoficial de policías locales, señalan que se trató de un incendio provocado donde fueron abandonadas algunas cartulinas con mensajes atribuidos a la delincuencia organizado que fueron retirados por autoridades, pero la versión no fue confirmada por la Fiscalía.

Sobre el incendio del restaurant “Mi Vereda Tropical”, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Alejandro Martínez Sidney, pidió a las autoridades de gobierno una investigación profunda que permita descartar que el siniestro sea un hecho de violencia provocado por grupos delictivos.

“Esperemos que no se trate de un acto de la delincuencia organizada, esperemos que las autoridades esclarezcan el móvil del incendio, para poder terminar con especulaciones”, señaló el empresario.

Sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Guerrero, informó que autoridades confirmaron que el restaurante “Mi Vereda Tropical” se incendió “por una fuga en el tanque de gas” y adelantaron con apoyar a las víctimas en la gestión de un financiamiento bancario “blando”.

“Tenemos la confirmación de que el incidente de este restaurante probablemente se originó por una fuga en el tanque de gas. De igual manera, nos informó que el Departamento de Bomberos de Acapulco, le dará en breve un dictamen técnico que confirme la causa del siniestro”, afirmó el CCE a través de un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, hicieron el llamado a las autoridades del Estado y Municipio, para que la afectada y socia de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) cuente con el apoyo para la reconstrucción de su negocio.

Autoridades acordonaron la zona del siniestro mientras se concluyen las investigaciones. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Este es el segundo restaurante que se incendia sobre la avenida costera Miguel Alemán en este año, el pasado mes de mayo fue el restaurante “Tío Alex” que fue consumido en su totalidad por las llamas y de este negocio, se confirmó que fueron sujetos desconocidos los que rociaron combustible y luego lo incendiaron.

En Acapulco, la incidencia criminal que impacta al sector empresarial también ha causado el cierre de negocios diversos y en algunos casos, los propios dueños han colocado lonas donde establecieron las causas del cierre por extorsión.

La incidencia delictiva ha escalado hasta con los transportistas que en este año han parado en dos ocasiones el servicio en favor de la población y desde enero, se mantiene la vigilancia de efectivos de la Guardia Nacional en las unidades para evitar acciones criminales.

En Acapulco parte de las acciones delincuenciales se han registrado en diversas avenidas, donde camiones urbanos y taxis colectivos han sido incendiados por grupos delictivos. El tema de la inseguridad ha llegado también en la ciudad a utilizar los taxis colectivos como ataúdes rodantes donde abandonan cuerpos desmembrados de presuntos integrantes de grupos contrarios.