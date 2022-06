Incendian dos dulcerías en Iguala

Ni el despliegue militar y policíaco, que se realiza en Iguala de la Independencia, impidió que este sábado por la madrugada fueran incendiadas dos dulcerías y una persona del sexo masculino fue privada de la vida a balazos en una comunidad ubicada al norte de esta cabecera municipal.

En efecto, de acuerdo al parte de novedades de este 25 de junio, al filo de las 3:00 de la mañana, la dulcería Yami, ubicada en la calle Galeana, fue incendiada por sujetos desconocidos, según trascendió de manera extraoficial.

Minutos más tarde, no se sabe si los mismos individuos llegaron a la calle Altamirano, en donde prendieron fuego a la dulcería con razón social 3 Hermanos, la cual sufrió daños materiales cuantiosos a pesar de la oportuna intervención del departamento de Bomberos.

Los traga-humo, reportaron que en ambos casos no hubo víctimas y que de momento no podían confirmar la causa de ambos siniestros, pero no se descartó que hayan sido provocados y que formen parte de la violencia que se padece en este municipio de la zona norte del estado.

Más tarde, las distintas corporaciones policiacas se desplegaron a la comunidad de Santa Teresa, donde se reportaron disparos de arma de fuego en la calle Morelos, esquina con Constitución, justo a espaldas del colegio de Bachilleres.

Al llegar a la comunidad que se localiza al norte de Iguala, fueron informados que civiles armados que viajaban a bordo de una motocicleta, arribaron a un domicilio y dispararon contra Aarón “N”, de 55 años de edad.

El hombre, recibió seis disparos en distintas partes del cuerpo y fue de inmediato trasladado al hospital más cercano, pero cuando era atendido en la sala de urgencias, dejó de existir por la gravedad de sus lesiones.