Impiden familiares de ex candidato asesinado en Chilapa diligencias de la FGE

La Fiscalía del Estado informó que a 24 horas del asesinato del aspirante del PRD por la alcaldía del municipio de Chilapa, Antonio Hernández Godínez, los familiares no han permitido que se lleven a cabo las diligencias y que no han visto el cuerpo del también empresario.

En un boletín de prensa, la FGE, dio a conocer que han iniciado de oficio una carpeta de investigación que con base en la noticia criminal en espera de la colaboración de los familiares para trazar líneas de investigación y ubicar a los probables responsables de este delito. Policiaca Asesinan a ex candidato perredista Antonio Hernández Godínez en Chilapa

La dependencia señaló, que las diligencias por parte del Ministerio Público no se han realizado debido a la "nula colaboración por parte de los familiares de la víctima con los Policías Ministeriales y peritos que acudieron al lugar de los hechos para recabar los indicios".

Por lo que se ha obstaculizado los trabajos "que permitan perfeccionar la carpeta de investigación correspondiente".

En la misiva se indicó que luego que se dio a conocer el asesinato del aspirante a la alcaldía este miércoles, al interior de un negocio de materiales de construcción de razón social "El Plan" propiedad de la víctima, acudieron al domicilio particular donde no los familiares no han permitido ver el cuerpo del empresario en la construcción.

"donde hasta el momento no se ha tenido vista el cuerpo de la víctima y tampoco se ha permitido realizar las actuaciones ministeriales, ni se ha tenido a la vista ningún indicio alguno que permita avanzar en la investigación", se leyó en el comunicado.

Este miércoles, el Sol de Acapulco, informó sobre el asesinato de Antonio Hernández Godínez de 58 años, aspirante y del PRD a la candidatura por la alcaldía de Chilapa.

El crimen se registró alrededor de las 02:30 de la tarde en el negocio de materiales de construcción, ubicado en el bulevar Norte en el fraccionamiento Valle Dorado.