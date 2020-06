Habitantes de La Venta bloquean carretera y exigen sanciones para elementos de la Guardia Nacional

Habitantes del poblado de La Venta, bloquean el bulevar Vicente Guerrero para exigir que el gobierno federal sancione a elementos de la Guardia Nacional que presuntamente abrieron fuego contra civiles cuando éstos enfrentaron a los uniformados que pretendían detener a un menor de edad que en una motocicleta salió a comprar un litro de leche.

El comisario municipal del poblado, Erick de la Rosa Escobar, informó que este incidente se registró la noche del domingo cuando la Guardia Nacional realizó una revisión al motociclista, por lo que los pobladores intervinieron e hicieron frente a los miembros del gobierno de la república, desencadenando un jaloneo que terminó en disparos. Policiaca Tras detención de tres jóvenes, cierran paso a Guardia Nacional en el poblado de La Venta

La autoridad en el poblado ubicado en la zona conurbada de Acapulco, aseguro que los disparos impactaron a civiles quienes se encuentran con estado de salud crítica, dos de ellos eran trabajadores del volante, por lo que solicitó la atención inmediata del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores o de la alcaldesa Adela Román Ocampo, a quienes pretenden exigir justicia por el suceso.

"Es crítica el estado de salud de los heridos, dos de ellos son trabajadores del volante, no tienen nada que ver qué con los problemas. Yo no entiendo por qué la Guardia Nacional actuó de esa manera con nosotros, nosotros queríamos entablar un diálogo con el comandante para ver porque querían detener a la gente injustamente, gente inocente", indicó.

A través de videos difundidos en redes sociales, se tiene conocimiento que los habitantes del poblado de la venta encararon a los efectivos de la Guardia Nacional, saliendo de sus domicilios sin respetar las medidas de protección dictadas por la autoridad sanitaria, agrediendo de manera verbal a la autoridad.

En las calles del poblado quedaron esparcidos los casquillos percutidos, así como manchas de sangre de los civiles heridos, además de botellas de bebidas alcohólicas que presuntamente estaban ingiriendo quienes encararon a las autoridades.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

El comisario dijo que ”en la venta no van a encontrar nada porque no somos gente de problemas, somos gente de ambiente, gente de alegría, trabajadora, honrada, nosotros le guardamos el respeto a toda la gente, la Guardia Nacional ha entrado, nunca nos hemos opuesto a una revisión o alaguna detención, yo no sé porque en esta ocasión, actuaron con violencia de esa manera, no sé si vendrían tomados, vendrían drogados, la verdad no sé, pero la mera verdad el pueblo está ira ve, aquí está todo el pueblo detrás de mí que me respalda y aquí están los casquillos”. Estado Realizarán homenaje póstumo a policías asesinados en emboscada en Taxco de Alarcón

¿Cuál fue el argumento de la GN?

-Porque querían llevarse a un menor de edad que salió a comprar un litro de leche para su hermano y no le encontraron nada y querían llevarse su moto, pero por qué se lo iban a llevar, sino le encontraron ningún delito, ¿de esa manera trabaja el gobierno federal, con la gente?, de qué se trata, de que nos cuiden o de que recibamos un balazo por parte de ellos, de qué se trata que ellos mismos nos asesine, de qué se trata, según el cambio, dónde está el cambio-.

En tanto, en la zona, atravesaron unidades del transporte público para evitar la circulación de las unidades motrices y mostraron decenas de casquillos percutidos, presuntamente de los disparos realizados por los elementos de la GN la noche del domingo, al momento de ser retenidos por los pobladores.