Extorsionan con bases de datos y tecnología de los "call centers"

Extorsionadores telefónicos utilizan los llamados call center y bases de datos de la telefónica Telcel para cometer sus delitos, te llaman a nombre de supuestos despachos legales en representación e instituciones crediticias para exigirte el pago de supuestas deudas que adquiriste en el pasado y te presionan con llamadas a cualquier hora del día o noche incluso hacen llamadas masivas hasta que se bloquea tu teléfono.

Don Armando empezó a recibir las llamadas el pasado miércoles en las que, de manera amenazadora, le advertían que la deuda que dejó con la institución financiera le traería consecuencias, tras decenas de llamadas que rechazaba decidió seguir una por simple curiosidad, le pidieron que marcara el número dos para comunicarse con una asistente y esta le dijo que tenía un adeudo de 20 mil pesos con el banco HSBC.

La financiera le aseguró que ellos compraron las deudas y en este momento le ofrecerían un trato amigable y con sólo 5 mil pesos saldaría su deuda, lo curioso es que don Armando jamás ha tenido una cuenta en el banco HSBC.

Lea también: Fiscalía lleva brigada con sentido humano al Mercado Central

Un detalle que fue notorio es que las llamadas de extorsión y todo la falsa deuda se hicieron señalando a su cuñado Raúl, quien tampoco nunca ha tenido una cuenta en esta institución bancaria, pero la línea fue contratada a su nombre hace casi 20 años.

Policiaca Aumentan operativo de seguridad ante ola de violencia en Acapulco

“Cuando contraté la línea yo había perdido mi credencial de elector y entonces mi cuñado que tenía ya una serie de líneas a su nombre me hizo el favor de contratarla, pero él nunca ha ocupado este número, siempre ha estado en mis manos, yo la pago y cuando se tiene que hacer un movimiento como la renovación del plan, aclaraciones o cualquier otra cosa él me ayuda con el trámite, pero la línea jamás la ha manejado él”.

Explicó que es importante la aclaración porque los extorsionadores aseguraron que este número telefónico está asociado a la cuenta del banco, algo que no puede ser verdad.

Siguiendo el juego de los extorsionadores le hicieron llegar supuestos contratos en los que la empresa adquiere la deuda de banco HSBC y el nuevo contrato que supuestamente lo liberaría del cobro, después de eso empezó a recibir decenas de mensajes y llamadas exigiéndole pagar y amenazas de que lo con estos documentos y el haber aceptado en la grabación que pagaría, son pruebas suficientes para poder procesarlo penalmente.

Entonces él les hizo saber que no se trataba de la personas que buscan y que jamás ha tenido cuenta con la institución bancaria, después de eso lanzaron una llamada masiva en la que más de 500 números telefónicos le llamaron de manera consecutiva, lo que generó que su teléfono se bloqueara pues las llamadas se realizaron una tras otra durante horas, hasta que el celular se descargo.

Al conectarlo el día siguiente las llamadas de números desconocidos seguían una tras otra, aproximadamente 12 horas después de que iniciaron el ataque de llamadas consecutivas y masivas el celular finalmente se detuvo y las llamadas regresaron a sólo unas cuantas al día, pero siguen amenazando con proceder legalmente.

“Lamentablemente es claro que Telcel es responsable de esta situación porque están utilizando su base de datos porque les dan el nombre y dirección de quien contrató la línea, pero no es alguien que la haya manejado en ningún lado”.

Policiaca Joven chilapeño es víctima de intento de extorsión telefónica

Después de la experiencia ha quedado en claro que no se debe seguir el juego de los extorsionadores, ya sabe que los delincuentes tienen tecnologías que pueden usar para bloquear tu teléfono y que tienen acceso a la base de Telcel, por lo que no se duda que puedan hasta hackear los números, por eso se deben tomar las previsiones necesarias en los teléfonos, poniendo la seguridad en dos pasos y de ser posible no responda llamadas de extraños, si lo hace y no aceptar ninguna llamada de bancos, ni financieras de ningún tipo, colgar y marcar al número oficial de su banco si requiere de un servicio.

La protección de sus cuentas empieza por usted mismo y si recibe este tipo de llamadas denúncielas a las autoridades.