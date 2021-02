Detienen a hombre en Acapulco por nadar en la playa fuera del horario permitido

Un hombre, al parecer turista, fue detenido y esposado por policías turísticos por estar nadando y resistirse a salir de la playa en Acapulco, al no respetar las medidas implementadas por las autoridades.

Este lunes, en la conferencia diaria de actualización de casos de Covid-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que analizan ya la posibilidad de tomar nuevas restricciones en las playas de los diversos destinos turísticos, ya que los vacacionistas no respetan la sana distancia y no usan cubrebocas. Policiaca Muere pareja tras derrapar en motocicleta en Tlapa

El pasado miércoles, el Sol de Acapulco informó que el gobierno estatal hizo oficial que la entidad retrocedía a semáforo rojo a partir de este miércoles 27 de enero hasta el 14 de febrero, debido al incontrolable aumento de contagios por Covid-19, así como la hospitalización y fallecimientos.

Entre las nuevas restricciones que fueron publicadas ese día en el Periódico Oficial del Estado se encuentra que las playas y todos los servicios náuticos regresarían a un 30 por ciento de aforo y que el horario permitido para estar en la playa sería de 07:00 de la mañana a las 17:00 horas (5 de la tarde), y quedaría suspendida la venta e ingreso de alimentos y bebidas en las áreas de playas también.

El arresto se reportó este domingo alrededor de las 11:00 de la noche en la playa a la altura del Asta Bandera en la avenida costera Miguel Alemán frente al parque Papagayo.

En un video de un minuto con 38 segundos, difundido en redes sociales, se observó en un principio a un policía turístico que arrestó a un hombre quien cuestionaba al agente, "sólo por meterme a nadar a la playa", lo trasladó de la playa a la patrulla, debido a resistirse a salir del mar, por no estar en horario permitido por las autoridades.

Segundos después, otro hombre, al parecer familiar, cuestiona a los policías turísticos por qué se lo deben de llevar, sólo por nadar en la playa, a lo que otro policía turístico explicó que no estaba permitido estar en la playa en ese horario.

El hombre al parecer turista, se resistió a ser llevado por los agentes policiacos y se sentó, tirándose en el piso, por lo que intercedieron otros dos policías turísticos bajo los protocolos establecidos, sin embargo, continuaba la resistencia y alegaba, "yo estoy nadando nadando, hermano, tengo derecho a una llamada, no le estoy faltando el respeto a nadie, no, no, estoy nadando".

El sujeto fue llevado a la patrulla de la Policía Turística y puesto a disposición para los trámites legales correspondientes.