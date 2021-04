Desmiente candidata Flor Añorve presunta privación de su libertad en Taxco de Alarcón

La candidata a diputada local por la alianza PRI-PRD, al distrito 21 con sede en Taxco, Flor Añorve Ocampo fue presuntamente privada de su libertad por al menos una hora por sujetos armados.

Sin embargo, alrededor de las 04:00 de la tarde, Añorve Ocampo, negó que haya sido víctima de este hecho, y publicó en un breve mensaje en sus redes sociales, que luego de "rumores en páginas de noticias de supuestos atentados" de manera oficial explicó, "no he sido víctima de ningún agravio hacia mi persona, me encuentro bien".

De acuerdo con fuentes oficiales de seguridad pública, el hecho se reportó a las 01:00 de la tarde en las inmediaciones de Taxco y media después las autoridades montaron un operativo de búsqueda.

Se informó que después de casi una hora, alrededor de las 02:00 de la tarde, fue liberada, sin precisar la ubicación, sobre la carretera federal en un paraje.

No se informó sobre el estado de salud de la ex diputada local priista, ni tampoco sobre cómo se dio la liberación.

Sin embargo, se supo que Añorve Ocampo ya se encontraba en la casa de campaña en Taxco, sin dar mayores detalles.

Hasta el momento ninguna autoridad ha informado al respecto del caso, ni tampoco la dirigencia estatal del PRI.