Confirma FGE homicidio del periodista Fernando Álvarez en Acapulco

La Fiscalía del Estado informó que la cabeza humana que fue hallada este miércoles en la colonia Ciudad Renacimiento en Acapulco, corresponde al del periodista, Víctor Fernando Álvarez Chávez, desaparecido desde el pasado 2 de abril.

Este sábado alrededor de las 11:30 de la mañana, la dependencia en un comunicado de prensa, confirmó que tras “dictámenes forenses y periciales en genética señalan correspondencia con Víctor Fernando “N”; no se informó sobre que el cuerpo no fue localizado en el lugar del hallazgo. Policiaca Ataque armado en Zumpango deja saldo de hombre muerto

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía, informaron que no se sabe nada aún del cuerpo del periodista, y que todavía las líneas de investigación no se tienen definidas, pero no se descartan las amenazas en su contra, como lo señaló la organización Artículo 19 en una publicación el pasado domingo en Twitter.

En la misiva de la FGE, se indicó que la extremidad cefálica localizada en la calle Olímpica de la colonia mencionada, a un costado de la Secundaria número 10, el pasado miércoles 8 de abril, corresponde al periodista desaparecido conocido en el gremio como “Apontito”.

“Tras realizarse los dictámenes forenses y periciales en genética se ha comprobado que dicho miembro humano tiene correspondencia con la identidad de Víctor Fernando “N”, desaparecido el pasado 02 de abril en la zona sub-urbana del municipio de Acapulco, de quien fue emitida su ficha de búsqueda luego de la denuncia interpuesta por los familiares en la Agencia del Ministerio Público en Renacimiento”, señaló la Fiscalía del Estado.

Asimismo, se afirmó que las investigaciones continúan de acuerdo a la carpeta de investigación iniciada, para localizar y detener a él o los probables responsables de este lamentable homicidio.

Desde el pasado 2 de abril, se dio a conocer la desaparición del periodista, Víctor Fernando Álvarez Chávez, y el domingo pasado, la FGE, informó oficialmente en su cuenta de Facebook, la búsqueda del periodista, conocido como "Apontito".

La denuncia formal por la desaparición fue presentada por sus familiares el pasado martes 7 de abril y la representación social inició un proceso de búsqueda e investigación para lograr el paradero de Víctor Fernando Álvarez.

El sábado 4 de abril, el Sol de Acapulco, informó sobre la desaparición del periodista, y que fue difundido en el Twitter de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos (AMPA), alrededor de las 11 de la mañana, luego que los familiares emitieran una alerta.

En redes sociales, el hijo menor del periodista, informó que había desaparecido en la colonia Ciudad Renacimiento y que vestía una camisa azul con un pantalón negro y zapatos del mismo color.