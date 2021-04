Candidata de Morena pide seguridad al estado y no ha obtenido respuesta

La candidata del partido Morena a la diputación por el distrito 25 Diana Itzel Hernández Hernández, responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo Flores de cualquier incidente que pudiera registrarse en el proceso de campaña pues desde hace más de una semana que le solicitó aplicar medidas cautelares a su favor y no le han dado una respuesta.

Diana Itzel es hija del luchador social Ranferi Hernández Acevedo que fue asesinado y su cuerpo calcinado en la carretera Chilapa-Ahuacotzingo en octubre del 2017, justamente en el marco del proceso electoral del 2018 que estaba iniciando.

La joven candidata explicó que el distrito que busca representar, tiene cabecera en el municipio de Chilapa y como es bien sabido vive bajo el acecho del crimen organizado, que ha dejado cientos de hogares enlutados, “mi padre fue ejecutado justamente en el marco del proceso electoral de hace tres años y por eso pido hoy tener garantías de seguridad para poder ejercer mi derecho a la participación política”.

Estableció que el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ha dado a conocer algunas circunstancias en las que el crimen organizado se ha involucrado en la política por eso es necesario que el gobierno de garantías a los candidatos “yo se que no soy un caso especial, pero para poder realizar visitas a todas las comunidades y municipio es necesario tener las garantías”.

Expresó que debido a que el gobierno no ha respondido a su solicitud de medidas cautelares, decidió también hacer una petición a la Guardia Nacional a fin de que sean ellos quienes pudieran prestarle seguridad durante la campaña, “este es mi plan B, que sea la guardia nacional quien nos ofrezca las garantías, pero aún si también nos niegan el apoyo iremos a hacer campaña con el riesgo que ello representa”.

“He solicitado en tiempo y forma que se me apoye con las medidas si el gobierno no responde y algo pasa será su responsabilidad, por eso en este momento hago público que ni siquiera han respondido al documento que entregamos en la oficina del gobernador, ni siquiera nos han dicho que no mucho menos que si pueden darnos apoyo”.