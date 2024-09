Amagan con armarse afectados de la unidad Vicente Guerrero 200

Vecinos afectados por las inundaciones en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200 en la zona Diamante, advirtieron que se armaran para cuidar lo poquito de su patrimonio que les quedó luego de las lluvias.

Berenice Mendoza, presidenta del comité de condominos de la unidad Vicente Guerrero 200, dijo que nadie ha acudido a ese lugar para darles la ayuda necesaria, esto a pesar del llamado de auxilio que han realizado desde la madrugada del viernes cuando tenían sus casas a un metro y medio de agua.

"Hemos visto a mucha gente que posiblemente quieran venir por la noche a robar, pero nosotros ya tenemos un grupo de jóvenes y adultos que se van a armar, para cuidar lo poquito de nuestro patrimonio que nos quedó después del huracán", expresó.

Señaló que ya les avisaron que dos personas en una lancha que viene de San Pedro las Playas, estan recorriendo toda la unidad viendo que tantas gente hay para tratar de robar por la noche.

Argumento que se van armar, y con toda la pena al canijo que se encuentre adentro de las casas, no les va a interesar que vaya a suceder.

Dijo que a las 4 de la mañana salio de su casa inundada con un metro y medio de agua para pedir ayuda porque tiene una menor de 8 años de edad, y agregó que aún se encuentran personas adultas mayores que no se pueden subir a la panga que tienen para rescatar a los vecinos de la unidad.

Insistió que no han tenido ayuda de nadie, y que están sobreviviendo con los pocos víveres que tenían en sus propiedades desde antes del inicio del huracán John.