Alumna "organiza" tiroteo y crea pánico en estudiantes y padres

La dirección del Instituto Patria de Chilpancingo solicitó públicamente a las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno establecer vigilancia y realizar una investigación sobre supuestas amenazas de generar un tiroteo en esta institución.

Mediante un comunicado que el instituto difundió en sus redes sociales reconoció que existe una amenaza de una estudiante de secundaria de generar un tiroteo por lo que se tomaron las medidas pertinentes y se solicitó a las autoridades de seguridad que hagan presencia en el instituto a partir del próximo lunes.

Cabe señalar que la joven emitió sus advertencias en redes sociales lo que generó casos de psicosis entre alumnos y padres de estudiantes de este plantel, por ello la dirección del instituto de educación privado aseguró que ya se tomaron las acciones pertinentes y pidió mantener la calma y no difundir información que no esté vferificada por las autoridades.

Cabe señalar que padres de familia consultados al respecto revelaron que el caso inició luego de que una joven platicó con sus papas sobre los comentarios de una de sus compañeras que pretende organizar una balacera y les ha dicho que ella sabe dónde conseguir las armas.

El tema de inmediato se divulgó en los grupos de Watsapp que tiene los padres de familia y se pidió información a la dirección que ahora ha dicho que ya tomó cartas en el asunto.

“Para mí no es algo seguro que ese tipo de pensamientos por parte de la alumna sean normales, tomar sólo cartas en el asunto no me garantiza la seguridad mi hija ni de ningún alumno del colegio. Me asusta mucho pensar que pueda llevar a cabo sus planes y a mi sí me gustaría que la escuela me garantizara que tomó cartas en el asunto y que la alumna ya no está en el Colegio”, señaló una de las madres.

También circula en los grupos de WhatsApp de los padres de familia y alumnos de esta escuela particular una “captura de pantalla” en la que se lee un nombre femenino en letras rojas y una mariposa azul, con el mensaje “está organizando un toroteo (tiroteo)”.

Por este problema, a través de sus mensajes, los padres de familia se pronuncian por salvaguardar la integridad física de sus hijos, principalmente: “es algo que está comentando ahorita y tengo otro niño en ese grado”, señala uno de los paterfamilia; “nadie debe de llevar a sus hijos hasta saber que realmente nuestros hijos no corren peligro”, dice otro más; “el día lunes, nadie de los niños y niñas asiste”, apunta uno más; "se está tratando de correr la voz y apoyar porque ya a estas alturas ya no podemos esperar a que pase o no pase y mejor presionar a la escuela para que verdaderamente se tomen cartas sobre el asunto”, insiste otro papá.