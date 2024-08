¡Alerta por fraude! Así pueden robar la información de tu teléfono celular

Aceptar de regalo de un chip de telefonía celular que un joven le ofreció en el zócalo de Chilpancingo se convirtió en una pesadilla para el joven Emiliano, quien perdió su número telefónico, su cuenta de WatsApp y los contactos con su familia, ahora temen que su información sea utilizada para cometer fraudes.

Desde hace varios días un grupo de personas llegan al zócalo se diseminan en varios puntos de la plaza y ofrecen regalarte un chip de la compañía Bait, “no tiene costo, es gratis y te darán muchas promociones, sólo tienes que dar un número de referencia”, fue lo que los supuestos empleados de Bait ofrecieron al joven de sólo 12 años quien de manera inocente les dio su número telefónico y se fue con el chip en la mano, después de eso su teléfono quedó sin línea ni internet.

La madre del joven acudió al sitio donde estaban los supuestos promotores, para pedirles que devolvieran el número de su hijo dado que el no tenía capacidad legal para dar el número puesto que se trata de un menor, los promotores simplemente se dieron vuelta y se fueron dejando a la mujer sin una respuesta.

Explicó que el cambiar el número de teléfono para ellos representa una complicación porque el número está dado de alta en los grupos de la escuela, además a ese número les marcan familiares que están en los Estados Unidos y ahora será muy complicado estar pasando el nuevo número a todos los contactos.

Refirió que incluso se perderán clientes que tiene en su pequeño negocio que le arcaban para hacerle pedidos, pero todo eso podrían hacerse sin embargo se teme que la información que el joven les dio pueda ser utilizada para extorsionar a sus familiares, “se imagina si le llaman o le mandan mensajes a mis hermanos y les piden dinero o no sabemos con que fin se están apoderando de nuestro número”.

La mujer explicó que no saben que hacer a donde acudir a solicitar que se revise primero si estas personas realmente son empleados de una compañía o son extorsionadores, puesto que no tiene nada que los identifique con la empresa, “no tiene un módulo con los pone Telcel u otras compañías serias, además cuando ofrecen te dicen que tienes cobertura de movistar, Telcel y de todas las compañías algo que definitivamente no puede ser y que es claro que sólo están timando a la gente”.