Volcán Kīlauea entra en erupción en Isla Grande de Hawái

El volcán Kīlauea de la Isla Grande de Hawái entró en erupción en la noche del domingo, según una alerta del Servicio Geológico de Estados Unidos, lo que fue seguido por un sismo que se registró en su lado sur.

El Observatorio Vulcanológico de Hawái (HVO, por su sigla en inglés) registró un sismo de magnitud 4.4 con un epicentro ubicado bajo la ladera sur del volcán Kīlauea a las 22:36 hora local (0836 GMT del lunes), según la alerta.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La erupción se reportó en el cráter Halemaumau del volcán Kīlauea, dijo la Agencia de Defensa Civil del condado de Hawái en un tuit en la mañana del lunes, solicitando a los residentes que se mantengan en sus hogares.

The Hawaiian Volcano Observatory reports an eruption at the Halemaumau Crater of the Kilauea Volcano. Trade winds will push any embedded ash toward the Southwest. Fallout is likely in the Kau District in Wood Valley, Pahala, Naalehu and Ocean View. Stay indoors to avoid Exposu — COH Civil Defense (@CivilDefenseHI) December 21, 2020

"Los vientos alisios empujarán la ceniza hacia el suroeste. Es probable que se produzcan repercusiones en el distrito de Kau en Wood Valley, Pahala, Naalehu y Ocean View", agregó el tuit.

Foto: Reuters

La erupción comenzó con la apertura de múltiples fisuras en las paredes del cráter Halemaumau, dijo el USGS.

Foto: Reuters

Una imagen del USGS mostró la cumbre de Kīlauea iluminada por la lava caliente con una columna de vapor y gas saliendo del volcán.