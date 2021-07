Unesco retira a Liverpool su estatus de Patrimonio Mundial

LONDRES.- La ciudad inglesa de Liverpool fue eliminada de la lista de sitios de Patrimonio Mundial de la Unesco después de que la agencia cultural de Naciones Unidas halló que la construcción de nuevos edificios, incluido un estadio de fútbol, socavaron el atractivo de sus muelles victorianos.

Liverpool fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial en 2004, sumándose a hitos culturales como la Gran Muralla China, el Taj Mahal y la Torre Inclinada de Pisa. Se trata de la tercera eliminación que sufre la prestigiosa lista.

Después de una votación realizada en China por miembros de su Comité del Patrimonio Mundial, la Unesco dijo en Twitter que Liverpool debería ser eliminada de la lista de la organización cultural internacional.

🔴 BREAKING



World Heritage Committee deletes Liverpool Maritime Mercantile City from UNESCO’s #WorldHeritage List – more information soon.https://t.co/8A7OGJynp8 #44WHC pic.twitter.com/t6vVrfAjDW — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 21, 2021

La alcaldesa de Liverpool, Joanne Anderson, dijo que la decisión es "incomprensible" y espera poder apelar.

"Estoy muy decepcionada y preocupada por esta decisión de eliminar el estatus de Patrimonio Mundial de Liverpool, que se produce una década después de que la UNESCO visitara la ciudad por última vez para verla con sus propios ojos", dijo. "Trabajaremos con el gobierno para examinar si podemos apelar".

Mundo Notre Dame avanza hacia su reconstrucción dos años después del incendio

Te puede interesar: Francia endurece normas para frenar contagios de Covid-19

Los únicos otros sitios despojados previamente del título son un santuario de vida silvestre en Omán en 2007, afectado por la caza furtiva y la pérdida de hábitat, y el valle del Elba en la ciudad alemana de Dresde en 2009, cuando se construyó un puente de autopista de cuatro carriles sobre el río.

La etiqueta de patrimonio brinda a los sitios históricos acceso a fondos de conservación de la ONU, además de aparecer en guías turísticas de todo el mundo.

La amenaza de ser eliminado de la lista se cernía sobre Liverpool desde 2012, cuando la Unesco advirtió que los nuevos edificios habían cambiado el horizonte de la ciudad y estaban destruyendo el valor patrimonial de su zona costera.