Trump rechaza estar involucrado en "persecución" contra hijo de Biden

El presidente Donald Trump dijo el jueves que no tenía "nada que ver" con cualquier posible enjuiciamiento del hijo del presidente electo Joe Biden, Hunter.

En un tuit, Trump dijo que no estuvo involucrado en ninguna investigación criminal contra la familia.

Su tuit se produjo solo un día después de que Jeffrey Rosen, el fiscal general interino entrante, se negó a decir en una entrevista con Reuters si nombraría o no a un abogado especial para investigar a Hunter Biden y sus negocios en el extranjero.

Trump, quien deja el cargo el 20 de enero, ha estado reflexionando en privado si presionar al Departamento de Justicia para que designe un abogado especial para Hunter Biden, según una persona familiarizada con el asunto.

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

El 9 de diciembre, Hunter Biden reveló que sus asuntos fiscales estaban siendo investigados por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.

Hunter Biden ha sido durante mucho tiempo objeto de ataques republicanos.

Trump y sus aliados a menudo han planteado preguntas sobre posibles conflictos de intereses desde su puesto en la junta de la compañía energética ucraniana Burisma en el momento en que su padre era vicepresidente del presidente demócrata Barack Obama, y también pidieron que se investiguen sus esfuerzos para reunir capital para un fondo chino.