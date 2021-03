Trump dice que el "trumpismo" está lejos de acabar

Orlando.- El ex presidente estadounidense Donald Trump aseguró este domingo en Florida que el "trumpismo" está lejos de acabar y que el Partido Republicano llegará unido y victorioso a las próximas elecciones legislativas y presidenciales tras las "catastróficas" políticas de su sucesor, el demócrata Joe Biden.



En su primer discurso desde que terminó su mandato el pasado 20 de enero, Trump hizo una revisión de su gobierno de cuatro años y de la que llamó "incompetencia" de la nueva administración, durante la clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la ciudad de Orlando, en el centro de Florida.



El republicano atacó especialmente las nuevas políticas migratorias al señalar que Biden reabrió el negocio de los coyotes y un masivo flujo de indocumentados.



"La decisión de Joe Biden de cancelar la seguridad fronteriza ha lanzado por sí sola una crisis de jóvenes migrantes que está enriqueciendo a los contrabandistas, a los cárteles criminales y a algunas de las personas más malvadas del planeta", subrayó.



También arremetió contra el "socialismo radical" del nuevo gobierno y sus políticas sanitarias, militares, ambientales, exteriores y económicas.



Aunque no hubo anuncio de una posible candidatura para la reconquista de la Casa Blanca, como se llegó a especular y pese a la venta de camisetas de "Trump 2024" durante la conferencia, su discurso sonó a campaña.



Los demócratas "acaban de perder la Casa Blanca (...), pero quién sabe, quién sabe. Incluso puedo decidir vencerlos por 'tercera' vez", aseguró Trump al reiterar su renuencia a reconocer su derrota de noviembre pasado e insistir en un inexistente fraude.

EL FORO DE CONSPIRACIONES



El único presidente de Estados Unidos que ha enfrentado dos juicios políticos en su gobierno, clausuró así la CPAC 2021, un foro que durante cuatro días estuvo alineado con sus políticas y teorías de la conspiración.



Los trumpistas escucharon lo que querían escuchar de su líder y demás expositores, que Biden "hizo trampa" y perdió. Algunos asistentes incluso pidieron con carteles en las afueras del hotel donde se realizó el foro un "juicio político" para el demócrata.



Adentro, la mayor ovación se la llevó el senador Josh Hawley al recordarle a la audiencia que él se negó a certificar la victoria de Biden el día del asalto al Capitolio por parte de trumpistas, el pasado 6 de enero, con un saldo de cinco muertos.

Oradores, público y Trump retaron así la legalidad de los resultados electorales de noviembre, menospreciaron a la prensa y a las compañías tecnológicas que "cancelaron" al expresidente en las redes sociales.



"No importa cuánto el establecimiento de Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna duda, saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca", subrayó Trump.



Aseguró que Biden se está aprovechando de las vacunas que él impulsó contra el "virus chino" y del "plan de distribución" que el dejó durante su mandato, y volvió a burlarse del uso de mascarillas.



Con una máscara de gas acudió al foro Erik Svane, quien dijo que así estarán todos a finales de 2021 si obedecen las políticas de Biden.



Ante un público eufórico, "el presidente 45 de EU", la denominación que ha adoptado el partido en aparente rechazo a la de "ex presidente", Trump y decenas de ponentes celebraron las menores restricciones de Florida durante la pandemia que facilitó acoger el foro que suele realizarse en Maryland.



El ex presidente (2017-2021), quien enfrenta ahora varios casos criminales en las cortes judiciales, se mostró así a cargo de las riendas del partido durante el mayor foro de conservadurismo del país, que sin embargo tuvo grandes ausentes.



Entre ellos el propio ex vicepresidente Mike Pence y la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, como también el senador Rand Paul, que declinaron la invitación.



A la CPAC no fueron invitados aquellos considerados sus detractores, como los senadores Mitt Romney y Mitch McConnell, este último su gran aliado político y clave para su absolución en el Senado en el juicio político por el ataque al Capitolio, pero que sin embargo dijo que el asunto no terminaba ahí para Trump.