Tiroteo durante desfile en Illinois deja seis personas fallecidas

Un tiroteo durante el desfile por el aniversario de la independencia de Estados Unidos en Illinois dejó al menos seis personas muertas y 16 hospitalizadas.

Los disparos tuvieron lugar en la localidad de Highland Park, donde se realizaba un desfile por las celebraciones del 4 de julio, cuando se conmemora la independencia de EU.

Uno de los jefes de la Policía local informó que el número de fallecidos había subido a seis, de los cinco de los que se había informado anteriormente, y explicó que hay docenas de personas heridas graves".

My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem — Lynn Sweet (@lynnsweet) July 4, 2022

Por otro lado, el comandante Chris O'Neil pidió a los vecinos que busquen refugio porque se considera que el autor del tiroteo podría estar armado y ser peligroso.

"El sospechoso ha sido descrito como un hombre blanco aproximadamente de entre 18 y 20 años con pelo largo negro, constitución pequeña y llevaba una camiseta blanca o azul", describió O'Neil, que pidió la colaboración ciudadana para encontrarlo.

Varios testigos habían informado a medios locales de que el joven estaba disparando desde un tejado, algo que las fuerzas de seguridad están intentando determinar, explicó O'Neil.

El tiroteo se produjo unos 10 minutos después de que comenzara el desfile a las 9:00 horas locales e hizo que decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de disparos.

Asimismo un testigo citado por Chicago Sun Times apunta que se escucharon al menos 20 disparos. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que el tirador abrió fuego.

Al desfile habían acudido varias autoridades, incluido el gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert "J. B." Pritzker, y el legislador demócrata Brad Schnider.

"Mis condolencias a las familias y sus seres queridos. Mis oraciones están con los heridos y su comunidad. Me comprometo a hacer todo lo que pueda para que nuestros niños, nuestras ciudades, nuestra nación estén a salvo. ¡Basta, basta!", dijo Schnider en Twitter.

Highland Park es una zona residencia ubicada a unos 40 kilómetros de Chicago en el que viven unas 30.000 personas, según el censo de 2020.