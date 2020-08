Sismo sacude Carolina del Norte, el mayor registrado en más de 100 años

Un temblor de magnitud 5.1 y de poco profundidad, sacudió hoy Carolina del Norte, provocando movimiento de edificios en el mayor temblor registrado en esa área en más de 100 años, aunque no hubo informes de daños o lesiones importantes.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el sismo a una profundidad de sólo 3.7 kilómetros, con epicentro cerca de la ciudad de Esparta, Carolina del Norte, cerca de la frontera con Virginia.

😱😱 WOW! This is video from the Just For Looks Salon in Sparta. It definitely captured this morning's quake. pic.twitter.com/TAzX2mXam3 — WXII DaVonté McKenith (@DaVonteMcKenith) August 9, 2020

"Los grandes sismos son relativamente poco comunes en la región. En el siglo XX, un terremoto de magnitud 5 y más grande ocurrió a menos de 100 kilómetros de éste del 9 de agosto, un magnitud 5,2 en las montañas Great Smoky en 1916", dijo el USGS.

El temblor "derribó cosas de nuestros estantes y soportes de televisión", dijo a la televisión local WXII la residente Michaela Johnson, de la localidad vecina Traphill.

Earthquake damage from Sparta. pic.twitter.com/2L2vT8wk9g — Chad Tucker (@ChadTucker) August 9, 2020

"Cuando golpeó aquí sonó como un largo rugido, luego tembló durante unos tres minutos. Fue muy intenso", dijo Emily Poff.

Los grandes sismos son relativamente raros en la costa este de Estados Unidos.

Uno de magnitud 5.8 en 2011, centrado más al norte en Virginia, causó millones de dólares en daños en la región, incluyendo el Monumento a Washington y la Catedral Nacional en la capital de la nación.

La alcaldesa de Sparta, Wes Brinegar, indicó en la televisión local que no había sido informada de ningún herido o daños importantes.

