Senado de Estados Unidos confirma a William Burns como director de la CIA

El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves al veterano diplomático William Burns como director de la CIA, donde se enfrentará al reto de reconstruir la moral de este departamento tras el deterioro sufrido durante la Administración del ex presidente Donald Trump.



La Cámara Alta fue unánime a la hora de dar su visto bueno a este nominado por el mandatario de EU, Joe Biden, para dirigir la agencia de inteligencia.



Con su confirmación, Burns, de 64 años, será el primer diplomático de carrera en ponerse al frente de la CIA. Viene avalado por sus tres décadas de experiencia en el servicio exterior y, entre otros cargos, ha sido embajador en Rusia (2005-08) y adjunto al secretario de Estado (2011-14).



Burns se retiró de la carrera diplomática en 2014, después de 33 años en los que también fue subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, embajador en Jordania y ayudante especial de titulares de Exteriores, como Warren Christopher y Madeleine Albright, entre otros cargos.



A lo largo de su trayectoria profesional se ganó una reputación por sus dotes de analista en asuntos de seguridad nacional y política internacional, lo que ha motivado a Biden para nominarlo para la CIA, indicó el diario The New York Times.

Mundo Inteligencia de EU señala que Rusia e Irán trataron de interferir en elección presidencial 2020

Durante sus audiencias ante la Cámara Alta de las últimas semanas, China ha dominado buena parte de la intervenciones de Burns, que ha identificado al gigante asiático como el reto más urgente en política exterior para la CIA.

Burns describió la competencia que EU mantiene con China como una disputa tecnológica y económica, a diferencia de los tiempos de la Guerra Fría, cuando Washington se medía a la extinta Unión Soviética en términos ideológicos y de seguridad.

Asimismo, adelantó su intención de invertir en nuevas tecnologías para mejorar la recopilación de datos de inteligencia y la enseñanza de idiomas a los agentes de la agencia.



Burns llega a la CIA en medio de un giro de política de la Administración de Biden respecto a la de Trump, que alejó al país de sus aliados tradicionales.

Te puede interesar: Putin invita a Biden a hablar tras calificarle éste de asesino



Biden ha subrayado que la diplomacia será la piedra angular de su estrategia de seguridad nacional: "EU está de vuelta, la diplomacia está de vuelta, las alianzas están de vuelta", escribió el presidente en un documento reciente sobre su estrategia al frente del Gobierno.