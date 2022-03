Rusia lanza un ataque aéreo contra un hospital infantil

Cuando están a punto de cumplirse dos semanas del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, Kiev acusó hoy a Rusia de haber bombardeado un hospital infantil en la ciudad de Mariúpol mientras estaban abiertos varios corredores humanitarios que ambos países habían acodado serían para evacuar a la población civil.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este ataque aéreo ruso y pidió de nuevo el cierre del espacio aéreo ucraniano.



"Ataque directo de las tropas rusas al hospital infantil. Hay personas, niños bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más será el mundo cómplice ignorando este terror? Cierren el espacio aéreo ya", escribió Zelenski en Twitter.



El ataque que causó al menos 17 heridos según las autoridades ucranianas tuvo lugar mientras estaban abiertos seis corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las ciudades, en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento de las treguas.

Corredores humanitarios como parte de una tregua entre Rusia y Ucrania



Según el jefe de la facción parlamentaria del partido gobernante ucraniano Servidor del Pueblo, David Arajamia, durante el último día fueron evacuados más de 40 mil civiles de localidades de todo el país donde se desarrollan las hostilidades.

A través de Facebook, Arajamia apuntó que en un día de toda Ucrania se ha podido evacuar a más de 40 mil mujeres y niños trabajando en los puntos más problemáticos como lo son Mariúpol, Jarkov y la región de Kiev, sin embargo no especificó qué ciudades fueron evacuados los civiles y qué rutas emplearon.

Al respecto el jefe del centro de coordinación humanitaria del Ministerio de Defensa ruso, general Mijail Mizintsev, dijo que habían propuesto oficialmente a Kiev abrir diez corredores humanitarios este miércoles y llevar a cabo la evacuación de civiles y ciudadanos extranjeros de Kiev, Chernihiv, Sumy, Jarkov y Mariupol, y que las fuerzas rusas cesaron el fuego desde las 10 de la mañana hora local.



Pero señaló que la parte ucraniana propuso tres más: desde la ciudad de Energodar a Zaporiyia, desde Volnovaja a Pokrovsk y desde la ciudad de Izyum en la ciudad de Lozovaya, estando Rusia de acuerdo con esas rutas adicionales.