Reino Unido "confirma formalmente" a UE que no prolongará transición posbrexit

El Reino Unido confirmó de manera formal a la Unión Europea (UE) que no ampliará el periodo de transición posbrexit, el cual se extiende hasta finales del 2020, antes de una minicumbre virtual que se llevará a cabo la próxima semana para abordar este tema.

Tras una reunión digital con el vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, el ministro Michael Gove dio a conocer la resolución, señalando que el 1 de enero de 2021 "retomaremos el control y recuperaremos nuestra independencia política y económica".

"Confirmé formalmente que el Reino Unido no extenderá el período de transición y ya ha pasado el momento de la extensión".

Cabe recordar que el 31 de enero de 2020, el Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea.

"Esto no es un final sino un comienzo", dijo el primer ministro, Boris Johnson.

Actualmente el país se encuentra en un periodo de transición en el que poco cambia, para permitir que Londres y Bruselas negocien un acuerdo de libre comercio que debe regir sus relaciones comerciales futuras.

Dicho periodo, que vence el 31 de diciembre, puede ser ampliado hasta dos años pero para ello Londres debe solicitarlo antes del 1 de julio.

Tras cuatro rondas de contactos, realizados por videoconferencia debido a la pandemia de coronavirus, las negociaciones están bloqueadas en varios puntos claves.

Johnson entra en la negociación

Si no hay acuerdo, las relaciones comerciales entre los dos exsocios pasarían a regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que impone aranceles a las importaciones.

Para intentar desbloquear las conversaciones, el lunes está prevista una cumbre virtual entre el primer ministro, Boris Johnson, y altos responsables de la UE.

La reavivada amenaza de una ruptura brutal a finales de año agrava los temores sobre la economía británica, cuyo PIB se desplomó un 20,4% en abril, el primer mes completo del confinamiento impuesto el 23 de marzo contra la propagación del coronavirus.

En este contexto, el gobierno británico decidió suavizar sus planes para no agravar las dificultades de las empresas británicas, informaron el viernes el diario económico Financial Times (FT) y la radiotelevisión pública BBC.

El Reino Unido había previsto introducir estrictos controles a los bienes importados de la UE a partir de 2021, tras el fin del período de transición.

Su objetivo era "mantener las fronteras seguras" y "tratar en igualdad de condiciones" a los países con los que comercia, explicó el gobierno en febrero.

Pero según el FT, ahora Londres prevé un régimen temporal más ligero para las mercancías importadas de la UE en puertos de entrada como Dover, haya o no un acuerdo con Bruselas.

"Somos conscientes del impacto que el coronavirus ha tenido en las empresas británicas y cuando recuperemos el control de nuestras leyes y fronteras a finales de este año, adoptaremos un enfoque pragmático y flexible para ayudar a las empresas a adaptarse a los cambios y oportunidades que supone estar fuera del mercado único y la unión aduanera", dijo una fuente del gobierno.

