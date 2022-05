¿Qué pasará con el aborto en EU si la Corte Suprema anula este derecho?

Luego de que se filtró un borrador en el que la Corte Suprema de Estados Unidos menciona la posible anulación de la sentencia del caso conocido como Roe v. Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país, este derecho tendría distintos cambios en caso de lograrse dicho propósito.

Roe v. Wade

Primero que nada, ¿qué significa el caso Roe v. Wade?

El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció en su histórica decisión Roe contra Wade que el derecho al respeto de la vida privada garantizado por la Constitución se aplicaba al aborto.

En una querella interpuesta tres años antes en un tribunal de Texas, Jane Roe, seudónimo de Norma McCorvey, madre soltera embarazada por tercera vez, atacó la constitucionalidad de la legislación texana que hacía del aborto un crimen. Fue representada por Sarah Weddington y otra abogada, Linda Coffee.

Rest In Peace to Texas trailblazer, Sarah Weddington. Your legacy of fighting for women’s reproductive rights and championing women in politics is felt by all. Thx for paving the way. #RoeVWade #txlege pic.twitter.com/bgYZrjaMzS — Vanessa Fuentes 💃🏽 (@VanessaForATX) December 26, 2021

La más alta jurisdicción del país asumía la cuestión meses después por un recurso de Jane Roe contra el fiscal de Dallas, Henry Wade, pero también por otro de un médico y el de una pareja sin niños que querían poder practicar o someterse a una interrupción voluntaria del embarazo con toda legalidad.

Tras haber escuchado a las partes en dos ocasiones, la Corte Suprema esperó a las elecciones presidenciales de noviembre de 1972 y a la reelección del republicano Richard Nixon para emitir su decisión, tomada por siete votos contra dos.

Reconociendo la "naturaleza sensible y emocional del debate sobre el aborto, los puntos de vista rigurosamente opuestos, incluso entre los médicos, y las convicciones profundas y absolutas que la cuestión inspira", el alto tribunal terminó por anular las leyes de Texas sobre el aborto.

Foto: Reuters

Derecho con restricciones

La decisión, que marcó jurisprudencia en una mayoría de estados del país donde había leyes similares en vigor, estipula que "el derecho al respeto de la vida privada, presente en la 14ª enmienda de la Constitución (...) es suficientemente amplio para aplicarse a la decisión de una mujer de poner fin o no a su embarazo".

"Una ley del tipo de la de Texas que hace del aborto un crimen salvo cuando la vida de la madre está en peligro, sin tener en cuenta el estado del embarazo ni otros intereses en juego, viola la 14ª enmienda de la Constitución", según la decisión.

Pero la Corte Suprema coincidió con el tribunal de primera instancia en que el derecho al respeto de la vida privada "no es, sin embargo, absoluto".

"En un cierto momento, los intereses del Estado y la protección de la salud, de los criterios médicos y de la vida prenatal se vuelven dominantes", señalaba el juez Harry Blackmun, que escribió el texto del tribunal.

La alta jurisdicción dio así razón a Jane Roe, convertida después en militante antiaborto, pero rechazó los recursos, calificados de inadmisibles, del médico James Hallford y de la pareja John y Mary Doe.

Así, "Roe contra Wade" va de la mano de la decisión "Doe contra Bolton", que autoriza a cada estado federal a añadir restricciones al derecho a abortar cuando el embarazo está avanzado.

¿Qué pasaría después?

Si se derogara ese fallo, Estados Unidos volvería a la situación previa a 1973, cuando cada estado era libre de prohibir o autorizar el aborto.

Las primeras restricciones entrarían en vigor en 13 estados con las llamadas leyes de activación, que se promulgarían si la sentencia es anulada. Los estados son Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación sobre el derecho al aborto.

Te puede interesar: Kentucky, el primer estado de EU que deja de practicar abortos en clínicas

Sin embargo, dependiendo de cada estado, la rapidez con la que entraría en vigor la nueva restricción tendría variaciones. Por ejemplo, la ley desencadenante de Arkansas sería efectiva tan pronto como el fiscal general del estado certifique que Roe ha sido anulado, de acuerdo con el Instituto Guttmacher.

Por otro lado, en Texas, una prohibición casi total del aborto entraría en vigor 30 días después de la decisión de la Corte Suprema.

El Instituto Guttmacher calcula que 26 de los 50 estados de EU prohibirán con toda seguridad o probabilidad el aborto si se anula el caso Roe vs Wade, lo que dejaría a las mujeres de grandes franjas del suroeste y el medio oeste de Estados Unidos sin acceso cercano a este procedimiento médico.

La mayoría de los estados donde el aborto seguiría siendo legal se encuentran en la costa oeste o en el noreste como California, Nevada, Oregón y Washington. Mientras tanto, se espera que un puñado de estados del Medio Oeste y del Suroeste mantengan el aborto legal, como Colorado, Illinois, Kansas, Minnesota y Nuevo México, según Guttmacher.

En ese caso, una mujer de Miami (Florida) podría tener que conducir 11 horas, o más de mil 100 kilómetros, para llegar a Carolina del Norte, donde se espera que el aborto siga siendo legal.

¿Qué puede hacer el Congreso?

El presidente Joe Biden y Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, esperan expandir con las elecciones la mayoría de demócratas en el Senado, ahora dada apenas por el voto de la vicepresidenta que les permita aprobar una ley federal sobre el aborto.

La única otra opción disponible para los defensores del aborto sería cambiar las reglas del Senado para reducir el número de votos necesarios para aprobar una ley. Pero los republicanos y un puñado de legisladores demócratas se oponen por el momento a ello.

Sin embargo, Schumer prometió una próxima votación sobre la legalización del aborto: "Cada estadounidense podrá ver de qué lado está cada senador", en tanto advirtió sobre la posibilidad de que "nuestros hijos tengan menos derechos que sus padres".