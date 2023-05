Mucha ignorancia: Boluarte responde a AMLO tras anuncio de pausa a relaciones

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, respondió este viernes a las críticas de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien rompió de manera parcial las relaciones con el país andino, al decir que tiene "mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano".

"Respecto a las palabras de López Obrador allá en México, un poco haciendo retórica de lo que él dice, mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano", afirmó Boluarte cuando en un acto de Gobierno la prensa le preguntó sobre lo que el presidente del país mexicano había dicho horas antes.

Horas antes, López Obrador aseguró que "es mucho pueblo de Perú para tan poco gobierno".

El Congreso de Perú declaró este jueves persona non grata a López Obrador por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico, a lo que este replicó este viernes.

"Si no puedo ir al Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, eso es lo único y, desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, extraordinario. Es mucho pueblo de Perú para tan poco Gobierno", replicó hoy López Obrador.

Además, dijo que el Gobierno que encabeza "no quiere tener relaciones económicas ni comerciales con el Perú" y calificó nuevamente a Boluarte de "usurpadora" del cargo.

Mientras que sobre la entrega de presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, el mandatario mexicano dijo que se la podría entregar al Gobierno de Chile, pese a que le corresponde a Perú.

"Se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia (de Perú). Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa", expuso López Obrador en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional.

Y reiteró que "si Chile la entrega al Perú es su asunto, pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en el Perú".