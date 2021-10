Pfizer pide a la FDA autorice vacuna para niños entre 5 y 11 años

Las farmacéuticas Pfizer y BioNtech solicitaron formalmente a la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra la Covid-19 en niños de 5 a 11 años.

En su cuenta de Twitter, Pfizer confirma que ha hecho esta solicitud para la autorización. Hasta el momento la FDA sólo autoriza el uso de esta vacuna a partir de los doce años.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx — Pfizer Inc. (@pfizer) October 7, 2021

La pasada semana, el cirujano general de EU (el principal responsable de la salud pública del país), Vivek Murthy, aseguró que las vacunas para los niños entre cinco y once años "están ya en el horizonte".

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron hace diez días que los resultados de las últimas pruebas clínicas han generado una "robusta" respuesta de anticuerpos y que la vacuna es segura, lo que acerca la posibilidad de un suero infantil disponible para finales de octubre o principios de noviembre.

Tras presentar esta solicitud, ahora los organismos reguladores -la FDA y los Centros de Control de Enfermedades (CDC) deberán revisar la petición antes de darle luz verde.

