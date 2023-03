Perú pide a México la Presidencia de Alianza del Pacífico "en breve plazo"

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró este viernes que la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico debe traspasarse a Perú "en el más breve plazo" y reclamó que este proceso de integración no se rija por intereses ideológicos.

"Es en esa línea, con los mismos principios fundacionales y con las obligaciones firmadas en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, el traspaso de la Presidencia pro tempore del mecanismo al Perú debe producirse en el más breve plazo", señaló Boluarte en Palacio de Gobierno junto al Consejo de Empresarios de la organización (CEAP).

Pronunció estas palabras en relación a que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó hace casi un mes traspasar la Presidencia de la organización a Perú, como corresponde por la rotación del cargo, porque considera "espurio" al Gobierno de Boluarte.

Inicialmente, México debía entregar la Presidencia pro tempore a Lima en la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para México en noviembre, pero se suspendió porque el Congreso peruano no permitió salir del país al entonces presidente Pedro Castillo, desde entonces y tras la detención de este, el traspaso no se ha dado porque López Obrador no reconoce a Boluarte como mandataria.

En este sentido, Boluarte afirmó que "la Alianza del Pacífico es un proceso de integración que responde a políticas de Estado, a una visión de país, no es un mecanismo sujeto a intereses ideológicos o políticos coyunturales".

Hizo hincapié en que es necesario recordar que los países miembros fundaron hace diez años la Alianza del Pacífico para "crear convergencia, una comunidad de naciones (...) para impulsar crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías y ser una plataforma integración de cara al mundo".

También sostuvo que juró su cargo de vicepresidenta en 2021 "en nombre de los nadies" y que los países miembros tienen que visibilizarlos y "ponerlos en el centro de la gestión", porque "el recurso humano es el núcleo y fuerza que empujan la alianza".

Boluarte recibió este viernes al Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y destacó la labor de los empresarios a la hora de liderar a los Gobiernos.

"En momentos de alta polarización en los que lo coyuntural nos puede distraer de lo importante, ustedes están dando el mejor ejemplo de lo que significa mantener claros los objetivos fundamentales de la Alianza del Pacífico, así como de la importancia de seguir trabajando de forma conjunta y con compromiso por bien de nuestros ciudadanos", señaló.

La jefa de Estado estuvo acompañada por la canciller, Ana Gervasi, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Helguero, y la presidenta pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Rosa Bueno, quien también es presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.

Bueno señaló que el proceso de integración entre países no debe decaer y que este viernes se entregó a los empresarios la responsabilidad de generar una agenda para generar desarrollo entre países y que asumen con "entusiasmo y compromiso".