Parlamento de Turquía ratifica adhesión de Finlandia a la OTAN

El Parlamento de Turquía ratificó el jueves por unanimidad la adhesión de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que Ankara bloqueaba desde mayo.

La candidatura de este país queda ahora aprobada por el conjunto de los 30 Estados miembros de la alianza militar liderada por Estados Unidos, al contrario de la de Suecia, que aún sigue bloqueada por Ankara.

Al momento, Jens Stontelberg celebró en sus redes sociales la resolución. "Acojo con beneplácito el voto de la Gran Asamblea Nacional de Turquía para completar la ratificación de la adhesión de Finlandia . Esto hará que toda la familia de la OTAN sea más fuerte y segura"

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 30, 2023

El documento fue aprobado con los votos a favor de los 276 diputados presentes, con lo que ya nada impide la adhesión de Finlandia, pues Turquía era el único país de los 30 socios que aún no la había ratificado, mientras sigue bloqueando la aspiración de Suecia a entrar en el pacto militar.



Tanto los diputados del gobierno como los de la oposición que intervinieron en el debate sobre la ley que define como apropiado el ingreso de Finlandia en la OTAN dieron la "bienvenida" al nuevo socio.

Ahmet Kamil Erozan, miembro del opositor Partido del Bien, criticó al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, por tratar el proceso de esta ampliación de la alianza militar como una cuestión de política interior.



"Lo más probable es que la adhesión de Suecia también se apruebe después de las elecciones", dijo en alusión a los comicios generales convocados para el próximo 14 de mayo.



Únicamente el opositor partido prokurdo Democracia Popular (HDP) se abstuvo de participar en la votación debido a su postura de rechazo fundamental a todos acuerdos militares y de armas, según explicó Hisyar Ozsoy, uno de sus diputados.



Por otra parte, Oszoy acusó al gobierno de haber chantajeado a Finlandia y Suecia, y de obligar a Suecia a actuar en contra de sus propias leyes para deportar a los kurdos asilados en ese país.



El resultado de la votación de hoy era el esperado desde que Erdogan diera su visto bueno a Finlandia principios de mes, tras reunirse en Ankara con su homólogo finlandés, Sauli Niinistö.



Tanto Erdogan como otros funcionarios turcos, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Çavusoglu, afirman que Suecia sigue sin cumplir las exigencias del gobierno turco establecidas en un Memorando firmado el pasado verano al margen de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.



Siguen así bloqueando la entrada de Suecia al considerar que ese país no cumple sus promesas de impedir las actividades de las organizaciones que Turquía considera terroristas.



Ankara acusa a Estocolmo de dar protección a miembros del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán y exige su extradición antes de ratificar el ingreso del país en la OTAN.

Finlandia y Suecia, hasta ahora neutrales, pidieron el año pasado la entrada en la alianza al ver amenazada su seguridad tras la invasión rusa de Ucrania.