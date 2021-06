Nueva York celebra un Orgullo virtual, pero miles salen a la calle

Nueva York celebra su día del Orgullo LGTBI+ este domingo con un evento oficial eminentemente virtual, pero miles de personas han salido a la calle para reivindicar los derechos de esta comunidad en una marcha alternativa y también divertirse, aprovechando el reciente fin de las restricciones contra el Covid-19.



La Gran Manzana, que en 2019 cuando fue sede del World Pride acogió el desfile más multitudinario del mundo, con 150,000 participantes y cuatro millones de visitantes, optó de nuevo por la prudencia en el contexto de la pandemia al ofrecer un programa retransmitido por internet con actuaciones, entrevistas y contenidos informativos.



Un pequeño grupo de 200 representantes de colectivos que buscan el progreso en los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales desfilaron por el Bajo Manhattan a mediodía entre un público que vitoreaba con ánimo festivo y ondeando banderas arcoíris, pero en todo caso lejos de las aglomeraciones habituales en otros años.

El tema de NYC Pride 2021 está apropiadamente titulado 'The Fight Continues', y se refiere a varias preocupaciones nacionales y locales. | Cortesía | EFE

Día de reivindicación



No obstante, por la tarde muchos neoyorquinos decidieron acudir a la Queer Liberation March creada hace tres años por Reclaim Pride, una coalición de grupos activistas que busca recuperar el "espíritu" reivindicativo del movimiento nacido tras los disturbios de 1969 en el icónico bar gay Stonewall Inn del Greenwich Village.

Uno de sus organizadores, Blake Roberts, dijo en el céntrico Bryant Park, el punto de partida, que se esperaban hasta 50,000 personas en la marcha y destacó su impacto: "Hemos ganado la atención en el Orgullo, toda esta gente busca celebrar pero también sentirse segura, con menos policía y sin corporaciones".



Entre banderas de colores, carteles, figuras de cartón y música se encontraba la ecuatoriana Jessica Guamán, quien con su organización Hope For TGNC trabaja para dar "asesoría legal" y ayuda a mujeres transexuales y migrantes LGTB, sobre todo de Centroamérica, cuando "salen de centros de detención", explicó.

Last Nights Party at Boom Boom. to kick of Pride weekend was LEGENDARY…………..🌈🎉💘🗽🔥🔥🔥. Thank you to everyone who made it possible! #pride pic.twitter.com/OQwd5QvnnZ — Madonna (@Madonna) June 25, 2021





Reapertura con orgullo



Nueva York, que tiene uno de los niveles de vacunación contra el coronavirus más altos de EU, retiró las restricciones contra los contagios a principios de junio y este fin de semana ha vivido una vuelta a normalidad muy ansiada por sus ciudadanos, que pueblan las terrazas de los restaurantes, los bares y locales nocturnos.

El pistoletazo de salida del Orgullo fue una actuación sorpresa de la diva del pop Madonna el pasado jueves en una conocida discoteca del barrio de Meatpacking District, que se llenó hasta arriba de fans hasta tal punto que cientos de personas se quedaron esperando a las puertas, según reportaron medios locales.

"Estamos aquí para celebrar a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ+, apoyar algunas iniciativas Queer increíbles, declarar abierto el fin de semana del orgullo en NY y el retorno de la ciudad de Nueva York", dejó caer la cantante en sus redes sociales esa misma tarde, causando furor.