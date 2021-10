La persona que convenció a Líbano de no usar más popotes

YOUTH FOR POSITIVE CHANGE

Rory Rusnak, fundadora de Youth for Positive Change, describe a Aya Abu Alfa en su organización Skip The Straw Lebanon y el creciente movimiento de sostenibilidad en el Líbano. La historia es parte del Proyecto Mundial de Informes de Adolescentes - Perfiles de campeones climáticos.

Para comenzar, ¿podría darnos información básica sobre qué es Skip the Straw Lebanon y por qué lo inició?

Skip the Straw Lebanon es una campaña medioambiental destinada a eliminar el uso de popotes de plástico en restaurantes y cafés en el Líbano. Colaboro directamente con restaurantes y cafés para ayudarlos a cambiar a alternativas sin plástico y les proporciono una etiqueta adhesiva para la puerta que dice 'Nos saltamos la pajita de plástico' (hecha de papel reciclado) una vez que hayan hecho el cambio, como una forma de mostrarles a sus clientes su dedicación al medio ambiente.

Como parte de Skip the Straw, también vendo popotes de vidrio reutilizables en la primera tienda sin residuos del Líbano, EcoSouk, y comencé una petición al Ministerio de Medio Ambiente para prohibir los popotes de plástico en Beirut, que ahora ha obtenido más de 48.000 firmas.

Me inspiré para comenzar Skip the Straw Lebanon después de ver un video en línea de una joven de California que convenció a sus colegas de que dejaran de usar popotes de plástico y, después de ganar suficiente tracción, creó una campaña para ilegalizar los popotes de plástico en todo su estado. El documental permaneció en mi subconsciente durante bastante tiempo y luego, un día, me encontré con un puesto que vendía pajitas de vidrio, recordé el video y decidí comprar uno. A partir de entonces, me comprometí a dejar de usar pajitas de plástico y me di cuenta del impacto que tiene la contaminación plástica en nuestros océanos y la vida marina. Pronto me di cuenta de que muchas otras personas no estaban al tanto de la epidemia de contaminación por plástico, por lo que creé Skip the Straw Lebanon como una forma de educar a otros sobre cómo podemos pasar a un mundo posplástico.

Según su experiencia, ¿qué tan receptivos han sido los restaurantes a "saltarse la pajita" y dejar de usar plástico?

Antes de que el Líbano se hundiera en la crisis económica, descubrí que muchos restaurantes, especialmente los más pequeños propiedad de la población más joven, eran muy receptivos a la idea de la sostenibilidad. Estaban dando grandes pasos para reemplazar los artículos de plástico y tratar de reducir su desperdicio. Con los restaurantes más grandes era más difícil, pero en general todos los propietarios de restaurantes / gerentes de marketing tenían actitudes positivas hacia nuestra campaña a favor de negocios libres de plástico. Desafortunadamente, cuando comenzó nuestra crisis económica hace un año y medio, se hizo cada vez más difícil acercarse a los restaurantes, ya que su principal preocupación era tratar de mantenerse a flote, en lugar de pensar en la sostenibilidad.

En agosto del 2020 Beirut fue devastada por una explosión que dejó importantes recursos (como alimentos y agua) en gran demanda. ¿Su trabajo, y otras actividades de defensa del medio ambiente, se vieron afectados negativamente por este trágico evento?

Después de la explosión, todos los esfuerzos se dirigieron a reparar viviendas, proporcionar alimentos y agua a quienes habían perdido el acceso y recaudar fondos para suministros médicos. En ese momento, la preocupación de todos era ayudar a los demás. Realmente creo que la gente en el Líbano, especialmente la población más joven (que a menudo está involucrada en defensa ambiental y otras formas de defensa) tenía en mente el interés de la población, porque cuando ves a tu gente cubierta de su propia sangre en la calle, cuando ves tu ciudad, tus ventanas, literalmente explotar frente a tus ojos, tu primer instinto es actuar.

En una nota positiva, se desarrolló un movimiento de reciclaje de vidrio a gran escala después de la explosión. La gente donó sus fragmentos de ventanas rotas a empresas de reciclaje locales y los fragmentos se reciclaron en jarras de agua libanesas tradicionales. Mucha, mucha gente compró los cántaros (incluido yo mismo). Estas mismas empresas de reciclaje también ayudaron a garantizar que no se desperdiciaran escombros u otros restos de edificios caídos. En este sentido, diría que el movimiento de defensa del medio ambiente continuó, aunque de forma diferente, después de la explosión.

Constantemente veía la frase "Reconstruiremos Beirut" en las redes sociales después de la explosión. Dada mi experiencia ambientalista, pensé en lo que podría hacer para ayudar no solo a reconstruir Beirut, sino también a reconstruirlo verde. De ahí surgió mi idea para un proyecto de múltiples partes interesadas a gran escala. Con suerte, lanzaré el proyecto a finales de este año. ¡Así que estad atentos!

En 2019, Líbano se convirtió en el primer país de Oriente Medio en abrir una tienda sin residuos. De manera similar, con el establecimiento de grupos como Fridays for Future Lebanon y el suyo, parece que el Líbano está en medio de un despertar ambiental. ¿Ha notado un cambio en la forma en que se habla del clima recientemente?

¡Sí definitivamente! El aumento del ambientalismo fue particularmente evidente en 2019, antes de la pandemia, la explosión y la crisis financiera. En el período fértil anterior al caos, muchos grupos ambientalistas estaban ganando protagonismo.

Finalmente, ¿qué pueden hacer las personas que leen esto, tanto dentro como fuera del Líbano, para ayudar a Skip The Straw?

Skip the Straw Lebanon se trata de reducir el uso de plástico, por lo que, dondequiera que viva, haga cambios para reducir su desperdicio. Al hacer esto, está ayudando a Skip the Straw Lebanon (y tantas otras campañas internacionales) a eliminar el uso de plástico. Si está interesado en nuestro trabajo, visite nuestra página de Instagram y síganos para recibir actualizaciones.



* Esta historia, publicada por primera vez por Youth For Positive Change se ha compartido como parte del World News Day 2021, una campaña mundial para destacar el papel fundamental del periodismo basado en hechos a la hora de proporcionar noticias e información fiables al servicio de la humanidad. #JournalismMatters

