Kathleen Hicks, la primera mujer en ser subsecretaria de Defensa de EU

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este miércoles a Kathleen Hicks como secretaria adjunta de Defensa, lo que la convertirá en la primera mujer en ostentar el número dos del Pentágono, en caso de que sea confirmada por el Senado.

Hicks, que encabeza el equipo de transición de Biden en el Pentágono, trabajó en el Departamento de Defensa durante la presidencia de Barack Obama.

Actualmente trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de reflexión de Washington.

Biden, que asumirá la presidencia el 20 de enero, también nombró a Colin Kahl, otro civil con experiencia en la administración de Obama, para otro puesto senior en el Pentágono.

Kahl fue elegido para la posición de subsecretario de defensa para políticas.

"Conocen el Pentágono por dentro y por fuera y están bien posicionados para asumir los amplios desafíos que enfrentan nuestras fuerzas armadas", afirmó Biden en un comunicado, incluyendo entre las tareas "restaurar nuestras alianzas".

Biden nominó al general retirado Lloyd Austin como secretario de Defensa.

Otra mujer, Christine Fox, ya ostentó durante seis meses el puesto de secretaria adjunta de Defensa interina durante el gobierno de Obama hasta su jubilación en 2014, pero no fue propuesta para confirmación del Senado.