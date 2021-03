Kamala Harris, "frustrada" por la situación en la frontera

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este miércoles estar "frustrada" por la "aglomeración" de menores indocumentados en centros de detención estadounidenses en la frontera con México y prometió que visitará la zona "en algún momento", sin aclarar si será pronto.



"Es un problema enorme, no voy a fingir que no lo es, es un problema enorme", dijo Harris en una entrevista con la cadena televisiva CBS News.



"Esto nos va a llevar algún tiempo, pero ¿estamos frustrados? ¿Están frustrados ustedes? Sí, lo estamos", añadió.



Preguntada por si visitará la frontera, Harris tuvo una respuesta similar a la del presidente Joe Biden, quien aseguró el pasado fin de semana que sí lo hará pero no precisó si tiene planes de hacerlo pronto.

"En algún momento, absolutamente, (Biden y yo) iremos a la frontera. Yo ya he estado en la frontera (cuando era senadora) y nuestro secretario de Seguridad Nacional Alex Mayorkas ha estado allí dos veces, altos cargos del Gobierno han ido, y nosotros iremos", zanjó Harris.



La vicepresidenta culpó al Gobierno del ex presidente Donald Trump de haber "desmantelado" el sistema para solicitar asilo en Estados Unidos, y subrayó que, por tanto, la situación en la frontera "no se va a resolver de la noche a la mañana".



Harris reconoció que hay una "aglomeración" de menores en los centros de detención de su Gobierno, que le gustaría que hubiera muchos menos niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y que el Ejecutivo estadounidense "debería procesar sus casos más rápido".

El Gobierno de Biden ha recibido numerosas críticas porque muchos de los menores que han cruzado la frontera en las últimas semanas se han quedado más tiempo del permitido por ley en centros de detención gestionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y que están diseñados para adultos, no niños.

Según fuentes gubernamentales citadas por los medios, la CBP tiene bajo su custodia alrededor de 5,000 menores de edad, mientras que los albergues del Departamento de Salud acogen actualmente a unos 15.000 niños que han cruzado la frontera sin compañía de sus padres, madres o tutor legal.



Este miércoles, una delegación de legisladores del Congreso y miembros de la Casa Blanca tienen previsto visitar uno de esos centros para menores inmigrantes del Departamento de Salud, ubicado en la localidad texana de Carrizo Springs y con capacidad para 700 personas.

Les acompañará un pequeño equipo de televisión, lo que marca la primera vez que el Gobierno de Biden permite la entrada de un medio de comunicación independiente a uno de los centros de detención.

Además, Biden y Harris se reúnen este miércoles con sus asesores para evaluar la situación en la frontera, y una delegación de alto nivel se encuentra de gira por México y Guatemala para hablar sobre los "factores de raíz" que generan la migración a Estados Unidos, recordó la vicepresidenta.