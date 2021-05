Irán asegura que Israel será derrotado por una nueva Palestina más poderosa

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Salamí, aseguró este miércoles que Israel se encuentra en una encrucijada "entre dos derrotas", tanto si continúa su ofensiva contra Gaza como si la frena, ante una Palestina más poderosa.



"Hoy el mundo está cambiando. Una nueva Palestina ha emergido, una Palestina que no lucha con piedras sino con cohetes", subrayó en un discurso ante cientos de iraníes congregados en Teherán en apoyo a los palestinos.



Salamí, cuyo cuerpo militar de élite respalda a las milicias palestinas, hizo hincapié en que "por primera vez miles de misiles fueron disparados" contra Israel y que su sistema antiaéreo Cúpula de Hierro fue "incapaz" de detenerlos, aunque la realidad es que sí interceptó la mayoría.



Por todo ello, el comandante de la Guardia Revolucionaria dijo que el mundo ve ahora a Israel como "un régimen derrotado" cuyo ejército, según su versión, trata de realizar una operación terrestre en Gaza y se retira debido al fuego palestino: "Ese es el nuevo Israel, muy débil", agregó.



"Y ahora reiteramos como siempre que nosotros apoyamos a nuestros queridos compañeros musulmanes en Palestina. Y debéis saber que la lucha de los palestinos contra Israel no es sólo su lucha, es el símbolo del mundo musulmán contra los poderes arrogantes del mundo", apostilló.



Tras esta frase, las más de mil personas congregadas para escuchar su alocución, que portaban banderas palestinas e iraníes, gritaron el lema de "Muerte a Israel".



"Palestina -continuó Salamí- no es sólo Palestina, es toda la nación musulmana, e Israel no es sólo Israel, es el frente arrogante de Occidente", apostilló.

Iraníes queman banderas estadounidenses durante una protesta para expresar su solidaridad a Palestina. | Reuters

Por ello, a su juicio, "la derrota de Israel hoy es una señal de la derrota de Estados Unidos ante el mundo musulmán".



En la manifestación contra Israel de hoy, la primera de carácter oficial, los participantes terminaron el acto como es habitual incendiando las banderas israelí y estadounidense.

Irán, acérrimo enemigo de Israel, respalda a las milicias palestinas de Gaza y lidera el llamado Eje de Resistencia contra el Estado judío, que incluye a Hamás, al grupo libanés Hibzulá y a Siria.



La escalada bélica entre las milicias palestinas de Gaza e Israel entró hoy en su décimo día y se ha saldado ya con la muerte de al menos 219 palestinos de la Franja y de 12 personas en Israel.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró hoy que está "decidido" a seguir con la operación militar en Gaza, poco después de hablar con el presidente de EU, Joe Biden, que le urgió a llevar a cabo "una desescalada significativa".