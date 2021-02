Investigan el robo de vacunas contra la covid-19 en el sur de Argentina

Buenos Aires- La Justicia de Argentina investiga el presunto hurto de una treintena de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19 en un hospital público del sur del país, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la sureña provincia de Chubut, a finales de enero se detectó la falta de treinta dosis de la vacuna en el Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia (1.750 kilómetros al sur de Buenos Aires), aunque la denuncia recién fue presentada el 8 de febrero.



"Es un hecho que revela las más bajas condiciones morales de algunos miembros de la sociedad y vamos a tratar en la medida de las posibilidades de esclarecer", dijo este miércoles en rueda de prensa Juan Carlos Caperochipi, jefe de fiscales de Chubut.



El hurto de las dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V se habría concretado entre el 26 y el 27 de enero y el jefe de los fiscales lamentó que la "demora" en la presentación de la denuncia por parte de las autoridades "condicione" ahora el desarrollo de la investigación para la obtención de pruebas.



"Este es un hecho grave que, si bien está calificado bajo la carátula de hurto, el bien jurídico que se afecta no es sólo la propiedad, sino que también afecta con este ilícito toda la cuestión de salud y seguridad de las personas en el marco de una pandemia, por lo que no descartamos que haya un cambio de calificación que agrave este hurto", indicó el procurador.



El fiscal también dijo que se investigará por qué no se tomaron las medidas adecuadas en el hospital para resguardar las vacunas.

Argentina ya ha recibido 1.22 millones de dosis de la Sputnik V y este miércoles llegaron al país 580,000 dosis de la vacuna elaborada por el Instituto Serum, de India, gracias a la transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



Según el Ministerio de Salud, hasta el viernes pasado 367,665 personas -de momento sólo trabajadores sanitarios- habían sido vacunadas con la primera dosis y 222.185 con la segunda de la vacuna Sputnik V.



Argentina, que tiene unos 45 millones de habitantes, acumula 2.033.060 casos positivos del SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y 50.432 fallecimientos por la covid-19.