Incendios en Canadá obligan a evacuar a miles de personas

Centenares de incendios forestales en el oeste y la zona central de Canadá han obligado a la evacuación de miles de personas de sus comunidades y están provocando la caída de la calidad del aire en ciudades como Edmonton, Calgary o Toronto.



La región más afectada por los fuegos es Columbia Británica, en la costa del Pacífico de Canadá, donde este martes seguían activos alrededor de 300 incendios forestales, en su mayoría en la zona suroriental de la provincia.

El mayor de estos incendios, el de Sparks Lake, al oeste de la localidad de Kamloops, ha consumido ya más de 45,000 hectáreas de bosque. Hasta el momento, los fuegos han quemado más de 270,000 hectáreas en Columbia Británica desde el inicio de la temporada de incendios.

Las autoridades de Columbia Británica han achacado el elevado número de incendios a la intensa ola de calor que a finales de junio y principios de julio se situó sobre la provincia y que, se estima, provocó la muerte de al menos 500 personas.



La ola de calor hizo que los termómetros en la localidad de Lytton, al oeste de Kamloops, llegasen a los 49.6 grados centígrados, la temperatura más alta jamás registrada en el país.



Las altas temperaturas están facilitando la aparición de centenares de incendios forestales en las provincias de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario.

Smoke has been transported all over Canada as nearly 800 active wildfires are currently burning across the country. — The Weather Network (@weathernetwork) July 19, 2021



Y el humo de estos incendios está provocando problemas en ciudades como Edmonton, Calgary y Toronto.



Hoy, el Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que la calidad del aire en Edmonton, la capital de Alberta, supone un "elevado riesgo" para las personas con problemas respiratorios.

El humo es tan denso que está bloqueando los rayos solares y enfriando el aire. El lunes, las previsiones meteorológicas anticipaban temperaturas de 26 o 27 ºC en Edmonton pero los termómetros sólo llegaron a los 13 ºC por el efecto del humo.

En Toronto, la ciudad más poblada del país, la calidad del aire ha empeorado a raíz de los incendios en el norte de Ontario, y este martes se sitúa en un riesgo moderado.

En las últimas horas han llegado precisamente a Ontario 101 bomberos mexicanos, para ayudar a combatir los más de 100 incendios forestales en la provincia.