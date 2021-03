Guaidó llama a la unidad por unas elecciones libres y la salida de la crisis en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El líder opositor venezolano Juan Guaidó hizo este miércoles un llamamiento a la unidad de sectores antichavistas para buscar una solución a la crisis del país y presionar para la celebración de unas "elecciones libres", con el objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder.



"Es momento de consolidar la mayor y mejor unidad posible de cara a una nueva alianza para impulsar una solución a la crisis y elecciones libres en Venezuela. Invito a todos los sectores a formar parte de la alianza orientada a la solución del conflicto", dijo el opositor durante una comparecencia en una plaza de una acomodada zona de Caracas.



Guaidó reiteró la petición de unidad que viene haciendo desde hace más de un año, ante la división generada entre distintas facciones de la oposición y las críticas de algunos de los líderes tradicionales a su gestión, como Henrique Capriles o María Corina Machado y sus seguidores.



Pese a la pérdida de apoyos, aseguró que su grupo continuará en "la lucha por lograr el cambio político que urge en la nación para poner fin a la crisis generada por la dictadura".



Además, explicó que "se ha adelantado y articulado trabajo con los aliados internacionales", en referencia a las reuniones que sostuvo este martes con el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau.



"Muchos creyeron o les hicieron creer que la Administración de los EU no iba a reconocer al gobierno encargado o que la Unión Europea iba a cambiar de posición como si esto fuera un problema de personas. No: son Estados. La democracia, la Constitución es lo que respalda en definitiva la Administración del presidente Biden, la Unión Europea y nuestros aliados", dijo.



Sin embargo, no se refirió a los países que explícitamente le retiraron su apoyo, como Panamá o República Dominicana, ni a que la Unión Europea no lo reconoce como "presidente encargado" del país ni jefe del Parlamento, como él sostiene, sino como líder opositor.

El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, recordó, a finales de enero, que el bloque comunitario no reconoce al Parlamento salido de las elecciones celebradas en diciembre -controlado por Maduro-, puesto que no se celebraron como debían, pero tampoco considera que siga en ejercicio el Legislativo previo, presidido por Guaidó, cuyo mandato ya terminó.

"Por lo tanto, consideramos a Juan Guaidó como líder de la oposición venezolana porque así lo ha querido la oposición venezolana (...) pero no podemos reconocerle como otra cosa que dificultaría el planteamiento jurídico que los Estados miembros han considerado", afirmó Borrell.

Pese a todo, el opositor insistió en que "hay grandes acuerdos para avanzar en conjunto y asumir todos los retos en el cortísimo plazo", sin especificar a qué se refería.