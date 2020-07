Grandes empresas piden a Trump que deje tranquilo a DACA tras revés judicial

Dirigentes de grandes compañías estadounidenses pidieron este sábado al presidente Donald Tump que desista de intentar derogar el programa migratorio DACA, que actualmente protege de la deportación a cerca de 650 mil jóvenes inmigrantes, tras el revés sufrido por el fallo en su contra del Tribunal Supremo.



En una carta enviada a Trump, la llamada Coalición por el Sueño Americano, que incluye más de 140 asociaciones comerciales y empresas como Google, Amazon, General Motors, Apple o Hilton, le recomiendan que no cambie ni cancele el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).



"Como grandes empleadores y organizaciones de empleadores estadounidenses le recomendamos encarecidamente que deje en su sitio DACA", dicen los empresarios sobre este amparo que da permisos temporales de residencia y trabajo a jóvenes que llegaron al país ilegalmente siendo niños.

Foto: EFE

El grupo, que incluye a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y varios grupos empresariales de variados sectores, aseguran que los beneficiarios de DACA son "miembros críticos" de la fuerza laboral y sociedad, y recuerdan que para poder mantener el amparo migratorio durante años han "cumplido con las leyes y regulaciones" del país.



"No es momento de interrumpir la recuperación económica de nuestras empresas y comunidades, ni de poner en peligro la salud y la seguridad de estas personas vulnerables. Le pedimos que no toque DACA y se abstenga de tomar medidas administrativas adicionales que impacten negativamente DACA", se lee en la misiva.



La Coalición por el Sueño Americano, que dice representar a más de la mitad de los trabajadores del sector privado de Estados Unidos, recuerda que no sería un buen momento para cancelar DACA, como ha insistido Trump en varias ocasiones en los últimos años, porque hay miles de amparados por DACA que trabajan como personal sanitario y en otros sectores esenciales en la lucha contra la Covid-19.



Este programa, creado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, para proteger de la deportación a cerca de un millón de "dreamers", tiene un amplio apoyo entre la sociedad estadounidense, incluido entre el 69 % de los votantes conservadores, según un reciente informe del Centro Pew.



Aun así, el Gobierno anunció en 2017 la cancelación del programa, lo que desató una batalla judicial que concluyó en junio pasado cuando el Tribunal Supremo desechó como "arbitraria y caprichosa" la decisión de Trump añadiendo que el Ejecutivo no había presentado argumentos que justificaran la terminación del programa.



Tras este revés, Trump dijo que presentarían próximamente los documentos requeridos por el Alto Tribunal para cerrar este programa.



Pero este viernes dio el presidente un giro a su discurso y dijo a la cadena Telemundo que aprobará una "amplia reforma migratoria" a través de una orden ejecutiva que ofrecerá una vía a la ciudadanía para estos jóvenes.



"Voy a hacer una gran orden ejecutiva ... y voy a hacer que DACA sea parte de ella", dijo Trump. "Vamos a tener un camino hacia la ciudadanía".



Trump pidió a dreamers ser optimistas a pesar de amenaza / Foto: EFE

Este anuncio ha generado críticas entre el propio Partido Republicano, como el senador Ted Cruz, quien dijo que el presidente carece de "autoridad constitucional" para crear un "camino hacia la ciudadanía" por orden ejecutiva y sería un "ENORME error si Trump intenta expandir ilegalmente la amnistía".



Posteriormente, un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, aclaró que esta iniciativa en la que están trabajando no incluye una "amnistía" y estará basada en el mérito e incluirá una "fuerte seguridad fronteriza".



"El presidente ha dicho durante mucho tiempo que está dispuesto a trabajar con el Congreso en una solución legislativa para DACA, una que podría incluir la ciudadanía, junto con una fuerte seguridad fronteriza y reformas permanentes basadas en el mérito", dijo Deere en un comunicado publicado a última hora del viernes con el que intentaba aclarar las declaraciones de Trump.



"Esto no incluye la amnistía. Desafortunadamente, los demócratas han rechazado continuamente estas ofertas ya que se oponen a cualquier otra cosa que no sea fronteras totalmente abiertas".