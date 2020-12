[Video] Fuerte explosión se registra en Tennessee; grabación advirtió sobre el estallido

Una fuerte explosión sacudió el centro de Nashville, Tennessee, la mañana del viernes, en un acto al parecer "deliberado", según la policía de esta ciudad del sur de Estados Unidos.

La explosión tuvo lugar a las 6:30 (12:30 GMT) de la mañana de Navidad, causando grandes daños en las fachadas de los edificios circundantes.

Medios de comunicación locales han detallado que la policía respondió al informe de disparos durante esta mañana en el centro de Nashville.

Investigators say police responded to reports of shots fired this morning in downtown Nashville. Audio was heard coming from a RV saying a bomb would be going off in 15 minutes. The RV blew up. 3 people are wounded. Several buildings damaged. pic.twitter.com/XmegZYA48X — Breaking911 (@Breaking911) December 25, 2020

Asimismo, uno de los policías adelantó que se transmitió una alerta proveniente de una casa rodante que informaba que una bomba estallaría en "15 minutos".

BREAKING: Audio warning was being broadcast before explosion rocked downtown Nashville. Video shows moment of blast. pic.twitter.com/3IvciFH6BV — Breaking911 (@Breaking911) December 25, 2020

La explosión arrancó árboles y provocó el incendio de al menos dos vehículos, uno de ellos se relaciona con la deflagración, según la policía.

An explosion linked to a vehicle occurred at 6:30 this morning outside 166 2nd Ave N downtown. Investigation active by MNPD & federal partners. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020 MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

La detonación se sintió a varios kilómetros a la redonda. "Parece ser un acto deliberado", dijo la policía en su cuenta de Twitter..

Al menos tres personas resultaron ligeramente lesionadas, y fueron trasladadas a un hospital, añadieron los bomberos citados por los medios locales.

La explosión tuvo lugar al norte del centro de la ciudad, cerca de la AT&T Tower, un edificio emblemático de la capital de la música country, apodado "Batman Tower" debido a su forma. El barrio fue acordonado por la policía.

Foto: AFP

Trump recibe información sobre la explosión

El presidente de EU, Donald Trump, recibió este viernes información sobre la explosión que sacudió por la mañana el centro de la ciudad de Nashville, Tennessee y que parece haber sido un "acto intencionado", según las primeras investigaciones de la Policía local.

"El presidente Trump ha sido informado de la explosión en Nashville, Tennessee, y continuará recibiendo información actualizada periódicamente. El presidente se siente agradecido por la respuesta de los increíbles servicios de emergencias y está rezando por aquellos que resultaron heridos", dijo uno de los portavoces de la Casa Blanca, Judd Deere, en un breve comunicado.

Múltiples cuerpos de seguridad están investigando lo sucedido, incluida la Policía local, el cuerpo de bomberos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Foto: AFP

Según televisiones locales, cuando se produjo la explosión, se pudieron ver llamas y humo negro en el centro de Nashville, el corazón turístico de la ciudad que está repleto de bares, restaurantes y establecimientos donde escuchar música en directo.

Foto: AFP

Cerca del centro de Nashville hay también un museo dedicado a Johnny Cash, considerado el "rey de la música country".

Nashville, capital del sureño estado de Tennessee, es conocida como "Music City, USA" (Ciudad de la Música) debido a su importante industria discográfica.