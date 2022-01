España detecta sus primeros casos de flurona en Cataluña

La región española de Cataluña ha identificado los primeros casos de flurona, nombre con el que se conoce la infección simultánea de gripe y covid, y que serían los primeros detectados en el país, aunque son pocos y no presentan una evolución más grave que el contagio solo con coronavirus.



"Tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto a los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen más relevancia", explicó este lunes la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, en una rueda de prensa.

Si bien no es lo más frecuente, en un momento de alta circulación de virus puede producirse una coexistencia de dos patógenos en un cuerpo, explicó la doctora, aunque insistió que no se ha observado que sean casos más graves.



Lo que sí preocupa a Craywinckel es la "saturación" del sistema sanitario por los casos de covid, que se traduce en un constante incremento de pacientes hospitalizados y de atendidos en las unidades de cuidados intensivos (ucis), así como de la mortalidad.



"No sé si el pico (de contagios) será en una semana, dos o tres, pero no hemos llegado y esto nos preocupa; nos quedan días de ingresos y críticos", advirtió.

España sufre una sexta ola de coronavirus especialmente virulenta, con una incidencia media de 1.775,27 nuevos infectados por cien mil habitantes en 14 días, según los últimos datos nacionales, publicados el jueves pasado, y que serán actualizado este lunes, tras las celebraciones de Año Nuevo.



Los enfermos más graves superan el 19 por ciento de las camas de las ucis, con la situación más preocupante en Cataluña, donde son sobrepasan el 37 por ciento.









