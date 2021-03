Florida pondrá banderas a media asta por los casi 32,000 muertos por covid-19

Miami- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dio a conocer hoy que el miércoles se pondrán las banderas a media asta en todos los edificios y terrenos públicos del estado, en honor a las casi 32,000 personas fallecidas en los últimos doce meses a causa del covid-19.



En el discurso que brindó este martes en el Congreso estatal, en la capital Tallahassee, con motivo del inicio de un nuevo periodo de sesiones legislativas, DeSantis lamentó los miles de floridanos muertos y los cientos de miles de fallecidos en EU a causa de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.



Ante los legisladores estatales, DeSantis se jactó de las políticas implementadas en respuesta al coronavirus y dijo que, a diferencia de otros estados, apostó por mantener la economía y las escuelas abiertas, lo que ha convertido a Florida en un "oasis" en medio de la pandemia.



"No permitiremos que nadie cierre sus escuelas, no permitiremos que nadie tome sus trabajos y no permitiremos que nadie cierre sus negocios", afirmó el republicano, quien manifestó que la tasa de desempleo en Florida se halla por debajo de la media nacional.



Se felicitó además por la prioridad que ha dado este estado para vacunar a las personas mayores de 65 años, "la mejor estrategia para salvar vidas" y por la que el 50 % de esa población en este estado ya ha sido vacunada.



Puso de relieve que desde el 30 de enero el número de personas mayores de 65 años hospitalizadas por covid-19 ha disminuido un 80% mientras que los casos en este grupo se han reducido un 71%.



DeSantis acudió a la sede legislativa estatal, con ambas cámaras de mayoría republicana, el mismo día en que la consultora Mason Dixon difundió un sondeo según el cual el 53% de votantes aprueba su gestión, mientras el 42% la desaprueba.



Los niveles están bastante por debajo del 62% de aprobación con el que empezó su mandato dos años atrás, ello tras recibir el apoyo del entonces presidente de EU, Donald Trump, pero visiblemente mejor que el 45% de aprobación que registró en julio del año pasado, en la fase inicial de la pandemia. Mundo Estados Unidos acumula 514,320 muertes por la covid-19



Al cabo de un año de que se confirmaran de forma oficial los dos primeros casos de coronavirus en Florida, el 1 de marzo de 2020, este martes el Departamento de Salud estatal dio cuenta de 1,918,100 contagiados acumulados, lo que mantiene a este estado como el tercero del país con mayor número de casos, y de 31,696 muertes.



La tendencia en el número de casos de las últimas semanas es descendente, lo que algunos atribuyen a la expansión de la aplicación de vacunas. Mundo Trump y su esposa se vacunaron antes de abandonar la Casa Blanca, según medios



Más de tres millones de personas en este estado han sido inmunizados con las vacunas de Pfizer o Moderna, de los cuales 1.6 millones ya han recibido las dos dosis que requieren ambos compuestos, a las que se sumarán esta semana las vacunas de una sola dosis de Johnson & Johnson.

Gracias a la entrada de esta vacuna, el gobierno estatal empezará a aplicar desde el miércoles vacunas a los maestros de escuela, policías y bomberos mayores de 50 años.



De igual modo, se amplían en este estado los sitios de vacunación, como el que se pondrá en marcha esta semana en la sede del Miami Dade College, la universidad con mayor número de estudiantes del país.