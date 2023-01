Falla en sistema de alertas aéreas causa retrasos y cancelaciones en vuelos de EU

El sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos informó que su sistema NOTAM (Notice to Air Missions) que informa a pilotos y personal de vuelo sobre peligros o cambios en las instalaciones aeroportuarias y procedimientos, no está funcionando correctamente según su sitio web.

En un comunicado, la FAA indicó que su sistema había fallado y no había una estimación inmediata sobre cuando sería restablecido, aunque los NOTAM emitidos anteriormente a la interrupción todavía podían ser consultados.

Te puede interesar: EU agradece a México por detención de Ovidio Guzmán: “no es un logro insignificante”

La mayoría de los retrasos se concentraban en la costa este de EU.

Cleared Update No. 2 for all stakeholders: ⁰⁰The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage. ⁰⁰While some functions are beginning to come back on line, National Airspace System operations remain limited. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware indicaba que más de 400 vuelos habían sufrido retrasos en el interior, el interior o el exterior de Estados Unidos a las 5:31 horas de la mañana del miércoles. No quedó claro de inmediato si la interrupción fue un factor.

Mundo A dos años del asalto al Capitolio, autoridades de EU aún buscan a 350 sospechosos por los disturbios

"Los técnicos están trabajando para restablecer el sistema", indicó el sitio web. La FAA no estaba disponible para hacer más comentarios.

En la última actualización, agregó que ha ordenado a las compañías aéreas que interrumpan todas las salidas nacionales hasta las 9 de la mañana, hora del Este, para que la agencia pueda validar la integridad de la información sobre vuelos y seguridad.

United Airlines dijo que había retrasado temporalmente todos los vuelos nacionales y que emitiría una actualización una vez que supiera más de la FAA.

Un NOTAM es un aviso que contiene información esencial para el personal relacionado con las operaciones de vuelo, pero que no se conoce con la suficiente antelación como para darlo a conocer por otros medios.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La información puede tener hasta 200 páginas en el caso de los vuelos internacionales de larga distancia y puede incluir elementos como el cierre de pistas, avisos generales de peligro para las aves u obstáculos de construcción a baja altitud.