Estados Unidos autoriza a sus embajadas enarbolar la bandera del orgullo LGBT

El Departamento de Estado autorizó a las embajadas de Estados Unidos en el mundo a enarbolar la bandera del orgullo LGBT, con motivo de la celebración, el próximo 17 de mayo, del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, informaron este viernes medios locales.



Según el diario The New York Times, que cita un cable del Departamento de Estado, el estandarte arcoíris podrá ser izado antes del 17 de mayo y permanecer hasta el mes de junio, cuando en EU y otros países se celebra el mes del orgullo LGBT.



La versión indicó que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, puntualizó en el cable que la decisión es un requisito y deja en manos de los jefes de las legaciones diplomáticas "determinar qué tal despliegue es apropiado a la luz de las condiciones locales".



Además, recomendó a los funcionarios del Departamento de Estado asegurarse que al apoyar a la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, es decir, que no se ajusta a los patrones de género) se siga la política de “no hacer daño” para evitar una reacción adversa contra esa población.



La decisión revierte la negativa frente a este tema de la pasada administración del ex presidente Donald Trump, que prohibió ondear la bandera arcoíris en las embajadas estadounidenses en otros países.

En junio de 2019, el entonces vicepresidente estadounidense, Mike Pence, señaló que el Departamento de Estado indicó que en las embajadas "sólo debe izarse una bandera y esa es la bandera de Estados Unidos".

El Departamento de Estado respondió así a la solicitud hecha entonces por embajadas de EU.



Medios estadounidenses, como el diario The Washington Post, informaron en esa época que, pese a esa prohibición, varias embajadas izaron la bandera con motivo del "mes del orgullo" que celebran los movimientos LGBT.



Las normas del Departamento de Estado aceptan el despliegue de otras banderas, aparte de la estadounidense, en las embajadas en el exterior, pero para izarlas hay que obtener una autorización específica de Washington.